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YT: Yayın Tarihi: 13.07.2026 19:31 13 Temmuz 2026 19:31
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.07.2026 20:34 13 Temmuz 2026 20:34
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Bu hafta Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da 7 ifade özgürlüğü davası görülecek

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, 13 Temmuz haftasında takip edeceği ifade özgürlüğüyle ilgili davaları duyurdu. Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok'un "Tevhid-Selam/Kudüs Ordusu" örgütünce katledilmelerinin yargılandığı Umut Davası da salı günü Ankara'da.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bu hafta Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da 7 ifade özgürlüğü davası görülecek
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Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), 13 Temmuz haftasında İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da aralarında gazeteciler, siyasetçiler ve komedyenlerin de bulunduğu çok sayıda ifade özgürlüğü davasını takip ediyor. Görülecek duruşmalarda örgüt üyeliği, örgüt propagandası, Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suikast soruşturmasına ilişkin davalar öne çıkıyor.

14 Temmuz 2026 Salı

Diyarbakır 09:30 – DEM Partili siyasetçi, Genel Başkan Yardımcısı, Tayyip Temel hakkında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla açılan davanın 38. duruşması Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Ankara 09:50 – Gazeteciler Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı, akademisyenler Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok cinayetlerinin de aralarında yer aldığı 21 faili meçhul cinayeti kapsayan Umut Davası'nın 14. duruşması Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

İstanbul 10:28 – LeMan dergisi çizeri Doğan Pehlevan hakkında, kendisine ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan davanın duruşması İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

İstanbul 11:00 – Komedyen Tuba Ulu hakkında, stand-up gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan hakkında yaptığı şaka nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

16 Temmuz 2026 Perşembe

Diyarbakır 09:00 – Gazeteci Hakkı Boltan ve yayınevi çalışanı Delil Zenderalp hakkında, yasaklı yayın bulundurdukları iddiasıyla “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla açılan davanın duruşması Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Diyarbakır 09:05 – Gazeteci Berivan Kutlu hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla açılan davanın duruşması Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

İstanbul 10:00 – Tutuklu ETHA muhabiri Müslüm Koyun ve bir diğer sanık hakkında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla açılan davanın duruşması İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul-Diyarbakır-Ankara
tayip temel Müslüm Koyun Tuba Ulu Berivan Kutlu hakkı boltan Doğan Pehlevan
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