BM Genel Kurulu köleliği tarihi bir adaletsizlik olarak tanıdı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, kölelik ve transatlantik köle ticaretini insanlığa karşı işlenmiş en büyük adaletsizliklerden biri olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti. Gana’nın öncülük ettiği tasarı, uluslararası toplumda geniş destek buldu.

Oylamada 123 ülke “evet” oyu verdi. ABD, Arjantin ve İsrail karara karşı çıktı. 53 ülke ise çekimser kaldı.

Kararda, transatlantik köle ticaretinin milyonlarca Afrikalı ve Afrika kökenli insan için yüzyıllar boyunca acı, şiddet ve ekonomik sömürü yarattığı vurgulandı.

Bu sürecin “korkunç bir trajedi” olarak tarihe geçtiği ifade edildi. Metin, köleliğin mirasının bugün de sistematik eşitsizlikler, ırk ayrımcılığı ve kalkınma sorunları şeklinde devam ettiğine dikkat çekti.

Karar, “onarıcı adalet” çağrısıyla öne çıktı. Eski köle ticareti yapan ülkelerden, Afrika Birliği ve Afrika devletleriyle diyalog kurarak tarihsel haksızlıkları giderecek adımlar atması istendi.

AA'nın haberine göre, metin, tazminat konusunda kesin bir çerçeve çizmedi ancak mali tazminat, borçların silinmesi, kalkınma yardımları ve yağmalanan kültürel varlıkların iadesi gibi seçeneklere işaret etti.

Gana heyetine liderlik eden Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, oylamanın ardından kararı adalet ve tanınma mücadelesi açısından tarihi bir adım olarak değerlendirdi.

Mahama, kararın köle ticareti ve sömürgecilikle bağlantılı ülkeler için geçmişle yüzleşme konusunda güçlü bir ahlaki ve siyasi sorumluluk ortaya koyduğunu söyledi.

(EMK)