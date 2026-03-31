“Bizim Medyamız” Akademisi’nin Türkiye katılımcılarından içerikler

IPS İletişim Vakfı / bianet’in paydaşları arasında yer aldığı “Bizim Medyamız” projesi kapsamında, Batı Balkanlar ve Türkiye’den genç aktivistler, araştırmacılar ve gazeteciler İstanbul’da düzenlenen “Genç Liderler için Medya Okuryazarlığı ve Aktivizm Akademisi”nde 28-31 Ekim 2024’te bir araya geldi.

Akademinin Türkiye’den katılımcıları Işılay Embel ve Nur Kaya oldu.

Akademi etkinlikleri kapsamında 11-13 Kasım tarihleri arasında Çekya’nın başkenti Prag’a bir çalışma ziyareti Embel ve Kaya gerçekleştirdi.

Projenin sonunda, Embel ve Kaya, akademi sürecinde kazandıkları bilgi ve deneyimi çeşitli medya içeriklerine dönüştürdü.

Işılay Embel, proje kapsamında Türkiye’de ifade özgürlüğünü beş ana başlık altında inceleyen bir çalışma yürüttü. Bu başlıklar “Aile Yılı”, 19 Mart 2025 sonrasında öğrenci hareketiyle bağlantılı toplumsal hareketler, sivil toplum, akademi ve kültürel-sanatsal politikaların bir örneği olarak sinema oldu. Embel, bu temalar doğrultusunda iki yarı-akademik makale hazırladı. Bu yazıları “İfade Özgürlüğü’nde Bir Rejim Olarak Makbullük” ve “Dayanışma ile Çatlaklardan Sızmak” başlıkları ile yayımlıyoruz.

Embel konuyla ilgili üç podcast bölümü de hazırladı. Podcast serisi bianet’in Spotify hesabında dinleyicilerle buluşacak.

Işılay Embel'in proje kapsamında hazırladığı üç podcast bölümüne aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:







Nur Kaya ise proje kapsamında yapay zekâ bağlantılı çevrimiçi cinsel şiddet biçimlerine odaklanan bir sosyal medya kampanyası hazırladı. Kaya’nın çalışmaları; deepfake ve doxxing gibi dijital şiddet biçimlerine ilişkin bilgilendirici içeriklerin ve sosyal medya kartlarının hazırlanmasını, sosyal medya kampanyasının yürütülmesini ve üç videonun üretilmesini kapsıyor.

Dijitalleşme ve cinsel şiddet

Deepfake nedir?

Doxxing nedir?

Our Media (Bizim Medyamız) projesi kapsamında yapılan tüm çalışmalar 31 Mart 2026 itibariyle tamamlanmıştır

“Our Media: A civil society action to generate media literacy and activism, counter polarisation and promote dialogue” adlı bölgesel program, Avrupa Birliği’nin mali desteği ile SEENPM, Arnavutluk Medya Enstitüsü, Saraybosna Medya Merkezi, Kosova Basın Konseyi, Karadağ Medya Enstitüsü, Makedonya Medya Enstitüsü, Novi Sad Gazetecilik Okulu, Barış Enstitüsü ve Bianet gibi ortak kuruluşlar tarafından yürütülmektedir.

Bu yazı, Avrupa Birliği'nin finansal desteği ile hazırlanmıştır. İçeriği tamamen SEENPM'nin sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir.