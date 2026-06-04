bianet, İnsan Hakları Muhabiri arıyor

IPS İletişim Vakfı/bianet ofisinde tam zamanlı çalışmak üzere İnsan Hakları Muhabiri arıyoruz.

İnsan hakları alanındaki gelişmeleri izleyen, sahaya çıkmaktan çekinmeyen, hak ihlallerini ve kazanımları görünür kılmayı önemseyen, güçlü haber üretme becerisine sahip gazetecilerin başvurularını bekliyoruz.

İşin tanımı

Hak odaklı ve barış haberciliği perspektifiyle Türkiye ve dünyadaki insan hakları düzenlemelerini, ihlallerini, mücadelelerini ve ülkelerarası dayanışmayı, tekil insan örnekleri ve genel bakışla haberleştirmek; bunun yanı sıra bianet haber kolektifinde her türlü habere bakmak.

Saha haberleri, röportajlar, özel dosyalar ve araştırma haberleri hazırlamak.

Merkezde ve merkez dışında, gerektiğinde her yerde haber izlemek; bianet’i ilgili yerlerde temsil etmek.

Sivil toplum örgütleri, hak savunucuları, akademisyenler, hukukçular ve ilgili uzmanlarla kaynak ağı geliştirmek.

Gerektiğinde video, podcast ve diğer dijital içerik çalışmalarında yer almak.

Aranan özellikler

Gazetecilik deneyimi, tercihen en az üç yıl.

İnsan hakları, hukuk, toplumsal cinsiyet, göç, çalışma yaşamı veya benzeri alanlarda habercilik deneyimi.

Haber yazımı, röportaj ve araştırmacı gazetecilik konusunda deneyim.

Hak odaklı habercilik yaklaşımını benimsemek.

Doğrulama ve kaynak geliştirme konusunda titiz çalışmak.

Dijital yayıncılık araçlarına hâkim olmak.

Alanla ilgili gelişmeleri, tercihen İngilizce olmak üzere yetkin olduğu ikinci bir dildeki kaynaklardan izleyebilmek, gerektiğinde bu dilde söyleşi yapabilmek.

İnsan hikâyelerini görünür kılmayı önemsemek.

Hak ihlallerini yalnızca olay olarak değil, nedenleri ve sonuçlarıyla ele alabilmek.

Güç odaklarını izlemeyi ve hesap sormayı gazeteciliğin temel işlevlerinden biri olarak görmek.

Bağımsız, etik ve kamu yararını önceleyen gazetecilik anlayışına sahip olmak.

İlgilenen adayların Türkçe özgeçmişlerini ve başvuru kriterlerine uygunluk açısından iş deneyimlerini detaylandıran başvuru mektuplarını ve yayımlanmış üç haber örneğini, 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 18.00’a kadar “Başvuru: İnsan Hakları Muhabiri” konulu bir e-posta ile Bağımsız İletişim Ağı’nın [email protected] adresine göndermelerini rica ederiz. Sadece ön elemeyi geçen adaylar ile iletişime geçilecektir.

(VC)