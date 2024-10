bianet editörü Evrim Kepenek’e ödül

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), toplum temelli sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ve uygulanmasında önemli görevler üstlenen ve sahada bir arada çalıştığı kurumları ve sahada görev yapmış tüm gönüllülerin deneyimlerini bir araya getirmeye çalıştığı ve bu yıl 60’ıncısını düzenlediği Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne başladı.

“Barışın ve bilimin ışığında ruh sağlığını ve yaşam sağlığını korumak” başlığı ile bu yıl Antalya’daki bir otelde düzenlenen açılış töreni dün (30 Ekim) yapıldı ve TPD “dayanışma”, “kurumsal destek” ve “medya” alanındaki üç faklı başlıkta ödül verdi.

İlk ödül, İş Sağlığı ve İşçi Meclisi'ne "işçi cinayetlerini" açıkladıkları verilerden dolayı verildi.

Haber ödülleri

Bu yıl en iyi röportaj ödülü 10 Haber’den Özgür Gökmen Çelenk’e "Bir psikiyatr ve bir hukukçu anlatıyor: Sur cinayeti durdurulabilir miydi?” başlıklı haberine verildi.

NTV’den Melike Şahin’e "Uzman yanıtı: Her şiddet uygulayan psikiyatrik hasta mı?" başlıklı haberi ile en iyi görüntülü haber ödülü verildi.

Bianet editörü Evrim Kepenek de Erkek Şiddeti Çetelesi ve kadın odaklı haberleri nedeniyle ödüle layık görüldü.

“Ödülü çocuklara ve kadınlara armağan ediyorum”

Kepenek, çalışırken öldürülen doktorları andığı konuşmasında, erkek şiddeti sorununa siyasetin ve medyanın “münferit” olarak baktığına dikkat çekti, sorunun geçiştirildiğini söyledi. Bu noktada bianet’in hak odaklı haberleri ile erkek şiddetinin bir sistem sorunu olduğunu gösterdiğini belirtti ve “Kuşkusuz her ödül kıymetlidir. Fakat bu ödülün bir kıymeti daha var benim açımdan. Bu ödülü bana barıştan, eşitlikten ve insan haklarından yana olan insanlar verdi. Ödülümü Türkiye’nin her yerinde kaçırılmış, öldürülmüş, bulunamamış ya da tıpkı Narin Güran gibi cansız bedeni bir dere kenarında bulunmuş tüm çocuklara ve bu ülkede bu coğrafyada zorlu koşullarda yaşamayı başarabilmiş evde, sokakta, ailede hayatın her alanındaki kadınlara armağan ediyorum” dedi.

Dört gün sürecek kongrede, şiddet başlığının tartışılacağı özel oturumlar da bulunuyor.

