ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 31 Ekim 2024 09:48
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2024 13:47
2 dk Okuma

bianet editörü Evrim Kepenek’e ödül

Türkiye Psikiyatri Derneği, bianet’ten Evrim Kepenek, 10 Haber’den Özgür Gökmen Çelenk ve NTV’den Melike Şahin’e Ruh Sağlığı Basın Ödülü verdi. Kepenek ödülü, "bu ülkede yaşamayı başarabilmiş; evde, sokakta, ailede hayatın her alanındaki kadınlara" adadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
bianet editörü Evrim Kepenek’e ödül
*bianet editörü Evrim Kepenek ödülünü alırken

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), toplum temelli sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ve uygulanmasında önemli görevler üstlenen ve sahada bir arada çalıştığı kurumları ve sahada görev yapmış tüm gönüllülerin deneyimlerini bir araya getirmeye çalıştığı ve bu yıl 60’ıncısını düzenlediği Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne başladı.

“Barışın ve bilimin ışığında ruh sağlığını ve yaşam sağlığını korumak” başlığı ile bu yıl Antalya’daki bir otelde düzenlenen açılış töreni dün (30 Ekim) yapıldı ve TPD “dayanışma”, “kurumsal destek” ve “medya” alanındaki üç faklı başlıkta ödül verdi.

İlk ödül, İş Sağlığı ve İşçi Meclisi'ne "işçi cinayetlerini" açıkladıkları verilerden dolayı verildi.

Haber ödülleri

Bu yıl en iyi röportaj ödülü 10 Haber’den Özgür Gökmen Çelenk’e "Bir psikiyatr ve bir hukukçu anlatıyor: Sur cinayeti durdurulabilir miydi?” başlıklı haberine verildi.

NTV’den Melike Şahin’e "Uzman yanıtı: Her şiddet uygulayan psikiyatrik hasta mı?" başlıklı haberi ile en iyi görüntülü haber ödülü verildi.

Bianet editörü Evrim Kepenek de Erkek Şiddeti Çetelesi ve kadın odaklı haberleri nedeniyle ödüle layık görüldü.

“Ödülü çocuklara ve kadınlara armağan ediyorum”

Kepenek, çalışırken öldürülen doktorları andığı konuşmasında, erkek şiddeti sorununa siyasetin ve medyanın “münferit” olarak baktığına dikkat çekti, sorunun geçiştirildiğini söyledi. Bu noktada bianet’in hak odaklı haberleri ile erkek şiddetinin bir sistem sorunu olduğunu gösterdiğini belirtti ve “Kuşkusuz her ödül kıymetlidir. Fakat bu ödülün bir kıymeti daha var benim açımdan. Bu ödülü bana barıştan, eşitlikten ve insan haklarından yana olan insanlar verdi. Ödülümü Türkiye’nin her yerinde kaçırılmış, öldürülmüş, bulunamamış ya da tıpkı Narin Güran gibi cansız bedeni bir dere kenarında bulunmuş tüm çocuklara ve bu ülkede bu coğrafyada zorlu koşullarda yaşamayı başarabilmiş evde, sokakta, ailede hayatın her alanındaki kadınlara armağan ediyorum” dedi.

Dört gün sürecek kongrede, şiddet başlığının tartışılacağı özel oturumlar da bulunuyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
tdp Türk Psikiyatri Derneği erkek şiddeti çeteleleri evrim kepenek
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git