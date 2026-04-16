BBC, 500 milyon sterlin tasarruf için 2 bine yakın çalışanı işten çıkaracak

Britanya kamu yayıncısı BBC, “önemli mali baskılar” gerekçesiyle 1.800 ila 2.000 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Bu sayı, kurumun toplam iş gücünün yaklaşık onda birine karşılık geliyor.

BBC’nin geçici genel direktörü Rhodri Talfan Davies, kurumun önümüzdeki iki yıl içinde 500 milyon sterlin tasarruf etmesi gerektiğini söyledi. Davies, bütçe kesintileri kapsamında bazı kanal ve hizmetlerin tamamen kapatılmasının da ihtimal dışı olmadığını belirtti.

BBC Radio 4’e konuşan Davies, “Her şeye bakmamız gerekiyor. 500 milyon sterlinlik bir ölçekte, kaçınılmaz olarak büyük ve zor kararlar alınacak. Ancak bunu dikkatli biçimde adım adım yürütmemiz gerekiyor” dedi.

Davies, yılın ilerleyen aylarında kesintilerin radyo, televizyon ve dijital hizmetleri nasıl etkileyeceğine dair daha ayrıntılı bilgi verileceğini söyledi. Önümüzdeki üç ila dört ay boyunca yapılacak planlamanın, izleyiciler açısından kritik görülen hizmetlere zarar vermeden değişikliklerin nasıl uygulanacağına odaklanacağını ifade etti.

BBC’nin hâlihazırda yaklaşık 21 bin 500 tam zamanlı çalışanı bulunuyor.

“Gerçekten zor bir haber”

Talfan Davies, çalışanlara çarşamba günü gönderdiği e-postada, BBC’nin hızla yanıt verilmesi gereken ciddi bir finansal baskı altında olduğunu söyledi.

E-postada, “Basitçe söylemek gerekirse, maliyetlerimiz ile gelirimiz arasındaki fark büyüyor. Bunun arkasında bir dizi etken var: prodüksiyon enflasyonu hâlâ çok yüksek, lisans ücreti ve ticari gelirler baskı altında, küresel ekonomi ise türbülanslı kalmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Davies ayrıca işe alımlar, seyahatler, yönetim danışmanlıkları ile konferans, ödül töreni ve etkinlik katılımlarına yönelik harcamalarda daha sıkı denetim uygulanacağını duyurdu.

İşten çıkarmaların çalışanlar açısından “gerçekten zor bir haber” olduğunu kabul eden Davies, kesintilerin BBC’nin yayıncılık hizmetlerine en az zararla yansıtılması gerektiğini söyledi.

Sendikalardan tepki

Yayıncılık sendikası Bectu’nun başkanı Philippa Childs, “Bu büyüklükteki kesintiler iş gücü ve BBC’nin bütünü açısından yıkıcı olacaktır” dedi.

Childs, BBC çalışanlarının daha önceki gönüllü ayrılık ve işten çıkarma turlarının ardından zaten ciddi baskı altında olduğunu, yeni kesintilerin kurumun kamu hizmeti misyonunu yerine getirme kapasitesine zarar vereceğini söyledi.

“Yalan haber çağında ve medya sektörünün birkaç çok uluslu şirketin elinde giderek daha fazla yoğunlaştığı bir dönemde, Birleşik Krallık’ın her zamankinden daha fazla özgüvenli, iddialı ve sürdürülebilir biçimde finanse edilen bir BBC’ye ihtiyacı var” diyen Childs, hükümete BBC’nin finansmanını uzun vadede güvence altına alma çağrısı yaptı.

Ulusal Gazeteciler Sendikası’nın (NUJ) genel sekreteri Laura Davison da planlanan “daha sert işten çıkarmaların” yanlış ve yıkıcı olduğunu, BBC çalışanları için belirsizlik ve kaygı yaratacağını söyledi.

Davison, “Bu kesintiler, BBC’nin bilgilendiren, eğiten ve eğlendiren nitelikli gazetecilik ve yayıncılık yapma amacını ciddi biçimde zedeliyor” dedi. Kaliteli gazeteciliğin, bunu mümkün kılan deneyimli ve yetenekli çalışanlar olmadan sürdürülemeyeceğini vurguladı.

Hükümetle görüşmeler sürüyor

BBC, kuruluşun geleceği ve lisans ücretinin durumu konusunda hükümetle müzakerelerini sürdürüyor. Mevcut kraliyet beratı 2027 sonunda yenilenecek.

Kültür Bakanı Lisa Nandy, BBC’nin de “her kurum gibi zor kararlar almak zorunda olduğunu” söyledi. Nandy, BBC yönetiminin ticari seçenekler ve yeni gelir kaynakları üzerinde çalıştığını belirtti.

BBC gelirlerinin büyük bölümünü televizyon lisans ücretinden elde ediyor. Ancak son yıllarda satılan TV lisansı sayısında düşüş yaşanıyor.

Kesinti kararı, yeni BBC genel direktörü Matt Brittin’in göreve başlamasından kısa süre önce geldi. Eski Google yöneticisi Brittin, görevden ayrılan Tim Davie’nin yerine 18 Mayıs’ta resmen görevi devralacak.

(HA)