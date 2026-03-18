Bayramda ulaşım ücretsiz: Hangi yollar ve hatlar kapsama alındı?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ramazan Bayramı süresince bazı ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağı duyuruldu. Karar kapsamında hem karayolu geçişleri hem de raylı sistemler belirli tarihler arasında ücretsiz kullanılabilecek.

Buna göre, 19 Mart 2026 Perşembe günü saat 00.00’dan 22 Mart 2026 Pazar günü saat 24.00’e kadar, yap-işlet-devret projeleri dışında kalan ve Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

Raylı sistemlerde ise ücretsiz uygulama 20 Mart 2026 Cuma günü saat 00.00’dan başlayarak 22 Mart 2026 Pazar günü saat 24.00’e kadar devam edecek.

Bu kapsamda Marmaray, Başkentray ve İZBAN ile birlikte Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca belediyeler ile bağlı kuruluşların yürüttüğü toplu taşıma hizmetlerinin de bayram süresince ücretsiz olacağı belirtildi. Bu düzenleme ile bayram boyunca şehir içi ulaşımın vatandaşlar için kolaylaştırılması hedefleniyor.