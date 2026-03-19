EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 19.03.2026 04:07 19 Mart 2026 04:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.03.2026 04:32 19 Mart 2026 04:32
Okuma Okuma:  2 dakika

4 GÜN HAVA DURUMU

Bayram günleri Akdeniz'de ılık, Orta Anadolu ve Marmara'da yağışlı, Doğu'da soğuk geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre halk İstanbul ve Ankara'da yağışlı, Diyarbakır ve Trabzon'da parçalı bulutlu ve geçişli, İzmir ve Antalya'da ılık ve güneşli bir bayram bekliyor.

BİA Haber Merkezi

Şeker (Ramazan) Bayramı günleri 19–22 Mart 2026 arasında Türkiye’nin büyük bölümünde serin, çok yerde bulutlu ve yer yer yağışlı geçecek. En yumuşak hava Akdeniz kıyılarında, en sert hava ise Doğu Anadolu’da.

Büyük kentlerde durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre bazı büyük merkezlerde bayram boyunca hava şöyle olacak:

İstanbul: Bayram boyunca kapalı, serin ve zaman zaman yağışlı. 19 Mart’ta kısa süreli sağanak ihtimali, 20 Mart’ta daha belirgin yağmur ve çise, 21 Mart’ta da aralıklı yağmur var. 22 Mart’ta yağış zayıflıyor ama hava yine kapalı. Sıcaklıklar yaklaşık 8–11°C bandında.

Ankara: İstanbul’a benzer ama biraz daha kuru anlar var. 19 Mart’ta hafif yağmur ihtimali, 20 Mart’ta sabah yağmur/çise, 21 ve 22 Mart’ta ise bulutlu hava içinde kısa yağış geçişleri bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları yaklaşık 8–13°C arasında.

İzmir: Büyük merkezler içinde daha elverişli yerlerden biri. Hava çoğunlukla bulutlu ve serin; belirgin, sürekli yağış öne çıkmıyor. 22 Mart Pazar günü parçalı güneşle biraz açıyor. Sıcaklıklar yaklaşık 11–17°C aralığında.

Antalya: En ılımlı merkezlerden biri. 19 Mart görece daha açık, ancak 20 Mart’ta yağmur, 21 Mart sabahında sağanak, 22 Mart öğleden sonra yeniden yağmur/çise ihtimali var. Buna rağmen sıcaklıklar 16–19°C civarında kaldığı için üşüten değil, daha çok “ıslatan” bir bayram havası.

Diyarbakır: Bayram boyunca bulutlu ve aralıklı yağışlı bir görünüm var. 19 Mart’ta öğleden sonra, 20 Mart sabahı, 21 Mart öğleden sonra ve 22 Mart’ta yeniden yağmur ihtimali öne çıkıyor. Sıcaklıklar yaklaşık 11–13°C civarında.

Trabzon: Karadeniz için nispeten daha dengeli bir tablo var. 20 Mart’ta yer yer kısa yağmur geçişi var ama 21 Mart’ta parçalı açmalar görülüyor; genel olarak kapalı ama aşırı sert değil. Sıcaklıklar 12–13°C civarında.

Erzurum: En soğuk büyük merkezlerden biri. 20 Mart’ta yağmurun erken saatlerde karla karışık yağmur / kar ile karışma ihtimali var. Diğer günlerde de hava kapalı ve soğuk. Gündüz sıcaklıkları yalnızca 4–7°C, geceleri ise 0°C civarı ve altı.

Özetle:

En rahat merkezler İzmir ve kısmen Antalya;
En yağışlı merkezler İstanbul, Ankara ve Diyarbakır;
En sert hava ise Erzurum’da.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
hava durumu şeker bayramı ramazan
