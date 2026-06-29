Bangladeş’te kızamık salgını: Yaşamını yitiren çocukların sayısı 712’ye çıktı

Bangladeş merkezli İngizce yayın yapan Dhaka Tribune’ün haberine göre, Bangladeş Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS), ülke genelinde son 24 saatte 941 yeni şüpheli kızamık vakası tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre toplam şüpheli vaka sayısı 99 bin 207’ye ulaştı.

10 Nisan’dan bu yana kızamık şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 82 bin 844 oldu. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 79 bin 152’si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Aşıyla önlenebilen bir hastalık

Hükümet, 7 Nisan’da kızamık şüphesiyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından acil aşılama kampanyası başlatılmasına karar vermişti.

Kızamık, zatürre ve ensefalopati gibi ağır sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Aşıyla önlenebilen hastalık, özellikle çocuklar için dünya genelinde önlenebilir ölüm nedenleri arasında yer alıyor.

(NÖ)