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YT: Yayın Tarihi: 29.06.2026 11:30 29 Haziran 2026 11:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.06.2026 11:45 29 Haziran 2026 11:45
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Bangladeş’te kızamık salgını: Yaşamını yitiren çocukların sayısı 712’ye çıktı

Bangladeş’te kızamık salgınında son 24 saatte dört çocuk daha yaşamını yitirdi. Ülkede salgın nedeniyle ölen çocukların sayısı 712’ye, toplam şüpheli vaka sayısı ise 99 bin 207’ye yükseldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bangladeş’te kızamık salgını: Yaşamını yitiren çocukların sayısı 712’ye çıktı

Bangladeş merkezli İngizce yayın yapan Dhaka Tribune’ün haberine göre, Bangladeş Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS), ülke genelinde son 24 saatte 941 yeni şüpheli kızamık vakası tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre toplam şüpheli vaka sayısı 99 bin 207’ye ulaştı.

10 Nisan’dan bu yana kızamık şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 82 bin 844 oldu. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 79 bin 152’si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Aşıyla önlenebilen bir hastalık

Hükümet, 7 Nisan’da kızamık şüphesiyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından acil aşılama kampanyası başlatılmasına karar vermişti.

Kızamık, zatürre ve ensefalopati gibi ağır sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Aşıyla önlenebilen hastalık, özellikle çocuklar için dünya genelinde önlenebilir ölüm nedenleri arasında yer alıyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
bangladeş kızamık kızamık salgını
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