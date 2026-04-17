HABER
YT: Yayın Tarihi: 17.04.2026 17:28 17 Nisan 2026 17:28
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.04.2026 18:03 17 Nisan 2026 18:03
Okuma Okuma:  2 dakika

Bakırhan’dan 'Yaşam Nöbeti'ne destek: Saldırılar münferit değil, kamu sorumluluğu var

Eğitim Sen’in Milli Eğitim Bakanlığı önünde başlattığı “Yaşam Nöbeti”ni ziyaret eden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, okullara yönelik saldırıların münferit olmadığını belirterek, kamu otoritelerini sorumluluk almaya çağırdı.

BİA Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın (Eğitim Sen) Urfa'nın Siverek ilçesi ile Maraş'ta yaşanan okul saldırılarına karşı Milli Eğitim Bakanlığı önünde başlattığı "Yaşam Nöbeti" eylemini ziyaret etti. Bakırhan’a parti heyeti de eşlik etti.

Ziyarette konuşan Bakırhan, saldırılarda yaşamını yitiren öğrencilerin ailelerine başsağlığı dileyerek, yaşananların "münferit" olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı. "Burada kamu iradesinin bir ihlali olduğu kesin. Kamu otoriteleri sorumluluğunu net biçimde görmeli ve özeleştirel bir yaklaşım geliştirmelidir" dedi.

"Okullar artık güvenli değil"

Toplumda şiddetin yaygınlaştığını ifade eden Bakırhan, "Caddeler, sokaklar güvenli değil. İnsanların çocuklarını emanet ettiği okullar artık hiç güvenli değil. Bu saldırıları birkaç kişinin eylemi olarak görmek mümkün değil" diye konuştu. Siyasette kullanılan kutuplaştırıcı dilin ve kontrolsüz silahlanmanın bu tabloyu derinleştirdiğini belirtti.

Bir öğrencinin ailesinin "Çocuklarımızı artık okula da gönderemiyoruz, ne yapalım?" sözlerini hatırlatan Bakırhan, yetkililere seslenerek okul güvenliğinin kimlerin sorumluluğunda olduğunu sordu. Sorunun yalnızca güvenlik başlığıyla ele alınamayacağını söyleyen Bakırhan, toplumsal değerlerdeki aşınmaya da dikkat çekti.

"Siyaset ayrıştırıcı dili terk etmeli"

Bakırhan, çözüm için öncelikle siyasetin kutuplaştırıcı dili terk etmesi gerektiğini belirterek, "Okullar özgür, demokratik ve güvenli eğitim alanlarına dönüştürülmeli. Yaşam hakkı için nöbet tutan eğitim emekçilerinin çağrıları dikkate alınmalı" dedi.

"Birlikte mücadele edeceğiz"

Eğitim emekçilerinin duruşunu önemli bulduklarını ifade eden Bakırhan, bundan sonraki süreçte saldırılara, şiddete ve savaş politikalarına karşı ortak mücadele yürütme çağrısı yaptı. "Bu saldırılara ‘münferit’ deyip geçmeyeceğiz. Herkes sorumluluğunu görmeli ve bu tabloyu birlikte değiştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Tuncer Bakırhan dem parti Okul Saldırıları Eğitim Sen
