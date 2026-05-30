ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 30.05.2026 13:00 30 Mayıs 2026 13:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.05.2026 13:01 30 Mayıs 2026 13:01
Okuma Okuma:  2 dakika

Bakırhan: Temmuz ayına kadar yasal düzenleme bekliyoruz

“CHP’nin kurultay iradesiyle demokratik bir zeminde örgütlenmesini bekliyoruz. Bölünmek en kolayıdır. Kürt hareketi bugüne kadar çok badireler yaşadı; ama 50 yıldır bölünmedi.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bakırhan: Temmuz ayına kadar yasal düzenleme bekliyoruz
Fotoğraflar: DEM Parti Basın Bürosu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekili Celal Fırat ve Halklar ve İnançlar Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu’nun da aralarında bulunduğu DEM Parti heyeti, dün (29 Mayıs) Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun Köln’de düzenlediği “Bir Ol” festivalinin resepsiyonuna katıldı.

DEM Parti Basın Bürosu’nun aktardığına göre Bakırhan, burada yaptığı konuşmada devam eden süreçte “temmuz ayına kadar yasal düzenleme” beklentilerinden söz ederek, silah bırakanların topluma katılması, siyasi mahpusların serbest bırakılması, sürgündekilerin geri dönmesi ve davaların düşmesi gerektiğini ifade etti.

Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ve benzeri yasalarda demokratik reformlar yapılması gerektiğini söyleyen Bakırhan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) açısından da kurultay sürecinin demokratik şekilde tamamlanması gerektiğini ve muhalefetin bölünmeden, birlik içinde hareket etmesinin önemli olduğunu belirtti.

“Muhalefetin yapması gereken birlik içinde olmaktır”

Bakırhan, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

Türkiye’deki zemin bizler için çok önemli bir gelecek vadediyor. Geçmişte hepimizin maruz kaldığı saldırılar, kabul etmeyeceğimiz saldırılardır. DEM Parti her zaman halkın iradesini savundu. Her zaman sandıktan çıkan iradeyi savundu ve savunuyor, savunmaya devam edecek. CHP’nin kurultay iradesiyle demokratik bir zeminde örgütlenmesini bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bu bilinen, görünen, gelinen ve yapılan süreç karşısında bütünlüklü olarak çıkmalı. Sosyalistlerin, Kürtlerin, Alevilerin savunması gereken budur. 

Muhalefetin yapması gereken birlik içinde olmaktır. Muhalefetin yapması gereken tek şey Cumhuriyet Halk Partisi’ni bölmeden, parçalamadan bu süreçten birlik ve bütünlük içerisinde çıkmasını savunmaktır. Biz bunu savunuyoruz. Sistemin baskıları karşısında böyle durulur. Bölünmek ve parçalanmak en kolayıdır. Kürt hareketi bugüne kadar çok badireler yaşadı. Ama siz de 50 yıldır görüyorsunuz bölünmedi. Bölünmediği için müzakere masası kuruldu. Sistemin oyunlarına gelmediği için bugün müzakere masası kuruldu. Bugün Kürt meselesi tartışılıyor. Kürt hareketi bölünüp parçalansaydı, Sayın Öcalan’la bir müzakere yürütülmezdi. 

Şimdi şapkamızı önümüze koyup yapmamız gereken kim daha ak kim daha pak tartışması yerine, bu süreçten birlikte güçlü bir şekilde nasıl çıkabileceğimizin tartışmasını yürütmektir. Bunun formülü bizde yok. Bunu beraber tartışacağız. Bunu beraber bulacağız ve beraber yol alacağımıza da inanıyorum.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Tuncer Bakırhan barış ve demokratik toplum süreci dem parti Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu mutlak butlan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git