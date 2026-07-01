Aziz İhsan Aktaş davası sürüyor

Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı iddia edilen “çıkar amaçlı suç örgütü” ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 7’si tutuklu 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce açılan dava devam ediyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin tutuklu olmak üzere 7 CHP’li belediye başkanının yargılandığı davanın karar duruşmasının 11’inci günü, Silivri’de yeni inşa edilen duruşma salonunda başladı.

Salona özel bir kısımdan girdiği için “VIP sanık” tepkilerine neden olan tutuksuz sanık Aktaş’ın avukatı Özer İncegül, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasına dün kaldığı yerden devam ediyor.

Mütalaada Aktaş hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “özel belgede sahtecilik”, “resmi belgede sahtecilik”, “rüşvet” ve “edimin ifasına fesat karıştırmak “suçlarından toplamda 103 yıldan 280 yıla kadar hapis talep ediliyor.

(Mİ)