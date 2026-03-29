Ayşegül Doğan, Cemile’yi hatırlattı: AKP’li Alkış’a “buzdolabı” tepkisi

Diyarbakır’da düzenlenen “Kadınlar Barışı Konuşuyor” etkinliğinde, çözüm sürecine ilişkin kullanılan “buzdolabı” ifadesi tartışma yarattı. AK Parti Diyarbakır İl yöneticisi Zeynep Alkış’ın sözleri üzerine DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan sert tepki gösterdi.

"Buzdolabı metaforu, umut verici"

Etkinlikte konuşan Alkış, geçmiş çözüm sürecinin tıkandığını belirterek, “Aslında buzdolabına kaldırılması iyi oldu. Bu bir metafor belki; ilk anda soğuk ve itici gelebilir ama bana hep umut verici geldi. En umutsuz zamanlarda bile ‘İyi ki buzdolabına koyduk’ dedim. Çünkü kıymetli olan şeyler buzdolabında saklanır, zarar görmemesi için korunur” dedi. Sürecin bugün yeniden gündeme geldiğini söyleyen Alkış, “Yeniden birlik, beraberlik ve kardeşlik hukuku tesis etmek adına o süreç buzdolabından çıkarıldı. Şu an o çıkarılma sürecini yaşıyoruz” diye konuştu.

Cizre'de Bir Çocuk Öldürüldü

"Annesi buzdokabında sakladı"

*Şırnak Cizre 'de sokağa çıkma yasaklarının olduğu 2015'te Cemile Çağırga adlı çocuğun yaşamını yitirdi. Annesi cansız bedenini buzdolabında saklamak zorunda bırakıldı. Defnedilmesine izin verilmedi.

Artı Gerçek'in haberine göre, Alkış’ın bu sözlerine yanıt veren Ayşegül Doğan, “buzdolabı” ifadesine sert çıktı. Cizre’de büyüdüğünü ve özellikle 90’lı yıllar ile 2016 sürecinin hafızasında derin izler bıraktığını söyleyen Doğan, “2016’dan sonra buzdolabı metaforuna tahammülüm yok. Şu an konuşurken bile tüylerim ürperiyor. İki fotoğraf peşimi hiç bırakmıyor. Biri Taybet Ana” dedi.

Doğan, konuşmasının devamında Cizre’de yaşananları hatırlatarak Cemile Çağırga’yı anlattı: “Çok yakın zamanda yaşadığım bir anıyı paylaşmak istiyorum. Newroz alanlarından geldik buraya. O alanlar acıların ve umudun bir araya geldiği yerlerdi. Şırnak’tan geliyorsanız bunu çok daha derinden hissediyorsunuz. Bir yanınız yas tutuyor, bir yanınız yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Cizre’de bir halayda bana sarılan kişi Cemile’nin annesiydi. 90’lı yıllarda da büyük kızını kaybetmişti. Yıllar sonra bu kez 10 yaşındaki Cemile kendi evinin avlusunda hayatını kaybetti. Annesi günlerce gömemediği için Cemile’yi buzdolabında saklamak zorunda kaldı.”

Konuşmasında yaşanan acıların unutulamayacağını vurgulayan Doğan, “Eğer bugün o anne Newroz’da halayın başında yer alabiliyorsa, hepimizin daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Bu barışı sağlamak zorundayız. Kaybedecek tek bir anımız yok. Mezarsız ölülerden bahsediyoruz. En çok mezarsız ölünün olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu insanlara barışı ve demokrasiyi borçluyuz. En çok da biz kadınlar bedel ödedik” diye konuştu.

Diyarbakır’da “kadınlar barışı konuşuyor” etkinliğinde en dikkat çekici bölüm DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, AKP MKYK Üyesi Zeynep Alkış, CHP Parti Meclisi Üyesi Emine Uçak Erdoğan’ın barış süreci üzerine konuştukları paneldi.



Özellikle AKP’li Zeynep Alkış’ın “barış sürecini… pic.twitter.com/iVWQ5S1WZX — Bekîr Günesh (@bekirgne2) March 28, 2026

"Gelinen noktayı çok önemsiyorum"

Etkinlikte söz alan CHP Parti Meclisi Üyesi Emine Uçak Erdoğan ise barış için verilen çabanın önemine dikkat çekerek, “Bu sürecin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin buraya gelmesi gerekiyordu. Sürecin desteklenmesi konusunda yapılan katkıları ve gelinen noktayı çok önemsiyorum” dedi.

(EMK)