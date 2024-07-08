AYM: Akademisyene bildiri dağıttığı için disiplin cezası verilemez

Anayasa Mahkemesi (AYM), üniversitede bildiri dağıttığı için disiplin cezası verilen Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Mahiye Sevin Bayraktar’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

Olay Bayraktar hakkında üniversitede bildiri dağıtması ve afiş asması nedeniyle disiplin soruşturması açılmasıyla başladı.

Üniversite yönetimi soruşturma neticesinde Bayraktar’ın eylemlerinin işyerinde huzursuzluğa neden olduğunu iddia ederek önce kınama cezası verdi. Ardından da Bayraktar’ın daha önce disiplin cezası almaması ve iyi hâli gözetilerek uyarma cezasıyla cezalandırdı.

Bunun üzerine Bayraktar, cezasının iptali talebiyle idare mahkemesine başvurdu. Yargılama neticesinde ilk derece mahkemesince eylemlerin sübuta erdiği gerekçesiyle verilen davanın reddine ilişkin karar istinaf kanun yolunda kesinleşti.

Bayraktar dosyayı Ocak 2020’de AYM’ye götürdü. Dosyayı inceleyen AYM, üniversitenin Bayraktar’a ceza verirken dikkate aldığı

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’ndaki “657 sayılı Devlet Memurları Kanundaki fiillere ilave olarak..." ibaresinin yanlış yorumlandığını belirtti ve şöyle dedi:

“Kanun koyucunun kamu görevinden çıkarma cezasını düzenlediği bentte öğretim elemanı sıfatına açıkça yer veren ayrı bir fiil ihdas ederken diğer disiplin cezaları bakımından bu yöntemi izlemediği gözönüne alındığında başvuru konusu cezayı gerektiren fiilin ‘657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak...’ ibaresi yoluyla öğretim elemanları hakkında uygulanmasının mümkün olup olmadığının şu hâlde belirli ve öngörülebilir olduğu söylenemez. Nitekim Anayasa Mahkemesi de müdahalenin dayanağı ‘657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak...’ ibaresini Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla incelediği iptal davasında aynı gerekçelerle ibarenin iptaline karar vermiştir.”

AYM bu itibarla başvuruya konu müdahalenin kanunilik şartını sağlamadığını aktardı ve Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

AYM ihlalinin ortadan kaldırılması için kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 16. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine ve başvurucuya 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

(HA)