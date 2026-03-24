Avrupa’daki en kirli 10 yerin beşi Türkiye’de

İsviçre merkezli hava kalitesi teknolojisi şirketi IQAir’in hazırladığı Dünya Hava Kalitesi Raporu’na göre, bu yıl 143 ülke ve 9 bin 446 şehirdeki izleme istasyonlarından elde edilen PM2,5 verileri analiz edildi.

Rapor, kentlerin yalnızca yüzde 14’ünün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hava kirliliği yönergelerine uyduğunu ortaya koydu.

Orman yangınları ve iklim değişikliği nedeniyle küresel hava kalitesindeki iyileşme durma noktasına gelirken, bazı bölgelerde sınırlı iyileşmeler görülüyor. Öte yandan, küresel nüfusun çok küçük bir kısmı yerel ve gerçek zamanlı hava kalitesi verilerine erişebiliyor.

Rapordan öne çıkan bulgular şöyle:

“Hava kirliliğinin bir yıllık yükü 138 milyar dolar”

Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu Emel Türker Alpay, Türkiye’nin Avrupa’da hava kirliliği en yüksek dördüncü ülke olmasını ve Avrupa’daki en kirli 10 yerin beşinin Türkiye’de bulunmasının endişe verici olduğunu söyledi.

Hava kirliliğinin birincil sorumluları arasında yer alan fosil yakıtlara işaret ederek fosil yakıtlardan çıkışın önemine değinen Alpay, şöyle konuştu:

“Türkiye, 2025 raporunda endişe verici bir yükseliş gösteriyor. Ülkeler arasındaki sıralaması bir yılda 67. sıradan 39. sıraya taşındı. Bununla birlikte Avrupa’daki en kirli 10 yerden beşinin Türkiye’de olması temiz hava için mücadelede kaybedecek zamanımızın olmadığını gösteriyor. Ancak Türkiye’de hava kirliliği halen düzenli ve yeterli olarak ölçülmüyor. Yapılan çalışmalar yalnızca Afşin-Elbistan’daki termik santrallerin hava kirliliğine bağlı olarak en az 17 bin erken ölüme neden olduğunu gösteriyor. Bu nedenle hava kirliliği ile mücadelede atılması gereken adımlardan biri de ciddi sağlık sorunlarına yol açan kömür başta olmak üzere fosil yakıt kullanımının kademeli olarak sonlandırılmasıdır.”