Avesta Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Keskin’e ‘propaganda’ soruşturması

Avesta Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Keskin, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek bugün “bölücülük” ve “terör propagandası” suçlamaları kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde ifade verdiğini duyurdu.

Avesta Yayınları özellikle Kürt dili, edebiyatı, kültürü ve Ortadoğu üzerine çalışmalarıyla bilinen bir yayınevi. 1995 yılının sonlarına doğru Songül Keskin, Rûken Bağdu ve Abdullah Keskin tarafından İstanbul’da kuruldu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Keskin, soruşturmaya konu edilen Kürtçe paylaşımlarının dahi düzgün şekilde çevrilmediğini belirterek şöyle dedi:

“Soruşturmaya konu olan tweet’lerimin çoğu Türkiye’yle ilgili değildi. Düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında herhangi bir ‘suç’ veya propaganda içermiyordu.

“Kürtçeden yapılan çeviriler yarım yamalaktı ve bu dil bazı üniversitelerde okutulmasına, devletin birtakım kuruluşları Kürtçe kitap yayımlamasına rağmen, belli ki ‘tanınmayan’, ‘bilinmeyen’ dil kategorisinde kalmaya devam edecek. Soruşturmaya konu olan cümlelerde ‘ne demek istediğimizi’ anlatmak, yazdıklarımızı çevirmek durumunda kalıyoruz. Suç isnadı yapılmadan doğru düzgün bir çevirinin olması gerekmez mi? Bu Kürt diline karşı açık bir önyargıdır. Türkiye, Kürt ve Kürdistan’la ilgili her şeyi daha ne kadar ‘bölücülük ve terör’ parantezine sıkıştıracak? Düşüncelerimizi açıklamamız, geleceğimiz üzerinde söz sahibi olmamız yasal yaptırımlar ve baskıcı uygulamalarla engellenemez.”

— Abdullah Keskin (@akeskinavesta) April 23, 2026

(TY)