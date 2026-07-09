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YT: Yayın Tarihi: 09.07.2026 13:20 9 Temmuz 2026 13:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.07.2026 13:22 9 Temmuz 2026 13:22
Okuma Okuma:  1 dakika

Atölye BİA'dan Mekânsal Okuryazarlık Atölyesi'ne çağrı

IPS İletişim Vakfı/Atölye BİA sizleri 25-26 Temmuz’da yüz yüze gerçekleşecek olan Mekânsal Okuryazarlık Atölyesi’ne davet ediyor. Son başvuru tarihi: 22 Temmuz Çarşamba, saat 18.00.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Görselde, Beyoğlu Sineması'nın girişini merkezine alan hareketli bir İstiklal Caddesi fotoğrafı kullanılıyor. Uzun pozlama etkisiyle yürüyen insanlar bulanık görünürken, bina cephesi ve sinema girişi net biçimde öne çıkıyor. Fotoğrafın ortasında yarı saydam beyaz bir bant üzerinde atölyenin adı ve tarih bilgisi yer alıyor. Alt bölümde ise son başvuru tarihi ile etkinliğin adresi bulunuyor; sol altta yusufçuk figürlü logo, sağ altta ise Atölye BİA logosu yer alıyor. Görsel, kent yaşamının hareketliliğini ve kamusal mekânı vurgulayan dinamik bir atmosfer oluşturuyor.

Atölye BİA, 25-26 Temmuz tarihlerinde Beyoğlu'ndaki ofisinde ücretsiz Mekânsal Okuryazarlık Atölyesi düzenliyor. İki günlük atölye, mekânın gündelik hayattaki izlerini fark etmeyi, gözlem yoluyla sorular üretmeyi ve hak odaklı mekânsal anlatı kurmayı hedefliyor. Atölyede mekânsal okuryazarlığa giriş, toplumsal mekânın üretimi, açık kaynaklardan bilgiye erişim, mekânı gözlemleme ve yazıyla anlatma gibi konular ele alınacak. Planlama, mimarlık, coğrafya gibi alanlardaki katılımcılar, gazeteciler ve konuya ilgi duyan herkes başvurabilir. Son başvuru tarihi 22 Temmuz Çarşamba saat 18.00. Katılımcılara atölye sonunda sertifika verilecek.

Mekânın gündelik hayat içinde görünmez kalan izlerini fark etmeyi, gözlem yoluyla yeni sorular üretmeyi ve hak odaklı bir mekânsal anlatı kurmayı hedefleyen Atölye BİA, Mekânsal Okuryazarlık Atölyesi düzenliyor. 

İki günlük atölye, 25-26 Temmuz tarihlerinde Atölye BİA’nın Beyoğlu’ndaki ofisinde yüz yüze gerçekleştirilecek. Son başvuru tarihi: 22 Temmuz Çarşamba, saat 18.00. 

Katılımın ücretsiz olduğu bu atölyede; 

  • Mekânsal okuryazarlığa giriş,
  • Toplumsal mekânın üretimi,
  • Mekânla yakınlaşma
  • Açık kaynaklardan mekânsal bilgiye erişim
  • Mekânı gözlemlemek ve yazıyla anlatmak
  • Hak odaklı bir mekânsal anlatı kurmak gibi başlıklar ele alınacak.

Başvuru ve detaylar 

Atölye BİA’da yüz yüze gerçekleştirilecek atölyeye; planlama, tasarım, mimarlık ve coğrafya gibi mekânla ilişkili alanlardan katılımcılar, medya çalışanları, gazeteciler, gazeteci adayları ve konuya ilgi duyan herkes başvurabilir.

Sorularınız için: [email protected]  

Başvuru Formu: https://forms.gle/QsppG45w4cRrtaew6

Adres: Faikpaşa Caddesi, Faikpaşa Apartmanı No: 37, Daire 5, Beyoğlu/İstanbul  

* Atölye ücretsizdir.  

** Atölye sonunda katılım sertifikası verilecektir.

 (EG)

Haber Yeri
İstanbul
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