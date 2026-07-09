Atölye BİA'dan Mekânsal Okuryazarlık Atölyesi'ne çağrı

Atölye BİA, 25-26 Temmuz tarihlerinde Beyoğlu'ndaki ofisinde ücretsiz Mekânsal Okuryazarlık Atölyesi düzenliyor. İki günlük atölye, mekânın gündelik hayattaki izlerini fark etmeyi, gözlem yoluyla sorular üretmeyi ve hak odaklı mekânsal anlatı kurmayı hedefliyor. Atölyede mekânsal okuryazarlığa giriş, toplumsal mekânın üretimi, açık kaynaklardan bilgiye erişim, mekânı gözlemleme ve yazıyla anlatma gibi konular ele alınacak. Planlama, mimarlık, coğrafya gibi alanlardaki katılımcılar, gazeteciler ve konuya ilgi duyan herkes başvurabilir. Son başvuru tarihi 22 Temmuz Çarşamba saat 18.00. Katılımcılara atölye sonunda sertifika verilecek.