Askerde hayatını kaybeden Doğuş Caner Tüfekçi için annesinin nöbeti sürüyor

28 yaşındaki Doğuş Caner Tüfekçi, Burdur’da zorunlu askerlik görevini yaparken zatürreye yakalandı ve tedavi sürecindeki iddia edilen ihmaller nedeniyle 28 Şubat 2026’da hayatını kaybetti. Annesi Sermin Tüfekçi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın soruşturma izni vermemesi üzerine altı gün önce adalet nöbetine başladı. Anne, oğlunun komutanlardan revire gitmek için izin alamadığını, yüksek ateşle eğitime çıkarıldığını ve arkadaşlarına “Ciğerlerimi burada bırakacağım” mesajları gönderdiğini belirtti.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, askerlikte yakalandığı hastalık nedeniyle yaşamını yitiren Doğuş Caner Tüfekçi’nin ölümünün soruşturulmaması nedeniyle Meclis Parkı’nda “adalet nöbeti”ne başlayan anne Sermin Tüfekçi’yi ziyaret etti.

Zorunlu askerlik görevini yaptığı Burdur’da zatürreye yakalanan Doğuş Caner Tüfekçi’nin, tedavi ve istirahat sürecindeki ihmaller nedeniyle yaşamını yitirdiği iddialarına ilişkin soruşturma açılmasına Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından izin verilmemesi üzerine anne Tüfekçi, altı gün önce adalet nöbeti başlatmıştı.

28 yaşındaki oğlunun lisanslı voleybolcu olduğunu belirten Sermin Tüfekçi, oğluna bedelli askerlik için kredi çekmeyi teklif ettiğini; ancak oğlunun bu krediyi evlilik hazırlıkları için kullanmak istediği gerekçesiyle kabul etmediğini söyledi.

Tüfekçi, “Zengin çocukları parasını verip gitmiyor, olan bizim çocuklara oluyor,” dedi.

“Oturma sebebim Kara Kuvvetleri’nin soruşturma izni vermesi”

Hastalığı sürecinde oğluyla haberleştiğini belirten anne, oğlunun “Komutanlarıma revire gitmek istediğimi söylüyorum, izin vermiyorlar,” dediğini aktardı.

Anne Tüfekçi, Karaca’yla görüşmesinin devamında şunları söyledi:

“Kaybettikten sonra öğrendim, o kadar ateşi varmış ki gece sıçrayıp ranzaya kafasını çarpıyormuş. Kafası hep yara içindeymiş. Arkadaşlarına ‘Ciğerlerimi burada bırakacağım’ diye mesajlar göndermiş. O durumda eğitime çıkarıyorlar. Bir kutu antibiyotik ve istirahatle Caner iyileşebilirdi. Gata’da 16 gün yoğun bakımda entübe edilerek yattı ve 28 Şubat’ta da ölüsünü verdiler bana. Sonra yargılama süreci başladı ve Kara Kuvvetleri soruşturma izni vermedi. Benim burada tek oturma sebebim Kara Kuvvetleri’nin soruşturma izni vermesi. Başka hiçbir şey istemiyorum.”

“Askerde şüpheli ölümlerin sayısı çatışmalarda ölenlerin üç katı”

Milletvekili Karaca ise Tüfekçi’nin ölümüne ilişkin çok sayıda belge bulunduğunu belirterek Sermin Tüfekçi’nin hem oğlu için adalet talep ettiğini hem de başka hiçbir gencin askerlik sırasında ya da devletin sorumluluğu altındayken benzer bir durum yaşamaması için mücadele ettiğini ifade etti.

2015’ten bu yana askerde şüpheli şekilde ölenlerin sayısının çatışmalarda ölenlerin üç katı olduğunu vurgulayan Karaca “Ne yazık ki soruşturma izinleri verilmediği için şüpheli ölümlerinin neden gerçekleştiği ve nasıl engelleneceğine ilişkin devlet tutumu söz konusu olamıyor. Adalet için hiçbir anne evladının ardından böyle nöbet tutarak sesini duyurmak zorunda kalmamalı. Askerde ölen Caner için Adalet istiyoruz. Sermin Hanım’ın bu mücadelesinin yanında olacağız,” dedi. (TY)