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YT: Yayın Tarihi: 16.06.2026 09:28 16 Haziran 2026 09:28
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.06.2026 09:42 16 Haziran 2026 09:42
Okuma Okuma:  1 dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e operasyon

Operasyonda ayrıca belediye ve belediye iştiraki şirketlerde görev yapan B.A, D.A, E.B, M.Ş, N.I, R.S.Ö, S.Ü. ve Ş.A. isimli kişiler de gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e operasyon

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi daha gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma; “ihaleye fesat karıştırmak”, “rüşvet”, “suçtan elde edilen gelirin aklanması” ve “edimin ifasına fesat karıştırmak” iddiaları üzerine devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında daha önce aynı dosya kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer’in eşi V. Tuncer ve kayınvalidesi N. Tuncer’in de bulunduğu 10 kişi yakalandı.

Operasyonda ayrıca belediye ve belediye iştiraki şirketlerde görev yapan B.A, D.A, E.B, M.Ş, N.I, R.S.Ö, S.Ü. ve Ş.A. isimli kişiler de gözaltına alındı.

(EMK)

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İstanbul
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