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YT: Yayın Tarihi: 21.06.2026 10:34 21 Haziran 2026 10:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.06.2026 10:52 21 Haziran 2026 10:52
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Ankara’da "değnekçilere" operasyon: 30 gözaltı

Ankara'da "değnekçi" diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ankara’da "değnekçilere" operasyon: 30 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesi kentteki korsan otoparkçılara yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu ekipler, şüphelilerin kentteki bazı cadde, sokak ve işletmelerin önünde park yeri arayan sürücülerden para talep ederek haksız kazanç sağladığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise kentte yasa dışı otoparkçılık yaptığı öne sürülen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

Öte yandan Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kamuya açık alanlarda "park ücreti" talep edilmesinin yasa dışı olduğu belirtilerek, yurttaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Değnekçi” ya da korsan otoparkçı ifadesi yasal yetkisi olmadan sokakta park yeri gösterip para isteyen kişi anlamında kullanılıyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Değnekçi
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