Ankara’da "değnekçilere" operasyon: 30 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesi kentteki korsan otoparkçılara yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu ekipler, şüphelilerin kentteki bazı cadde, sokak ve işletmelerin önünde park yeri arayan sürücülerden para talep ederek haksız kazanç sağladığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise kentte yasa dışı otoparkçılık yaptığı öne sürülen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

Öte yandan Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kamuya açık alanlarda "park ücreti" talep edilmesinin yasa dışı olduğu belirtilerek, yurttaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Değnekçi ” ya da korsan otoparkçı ifadesi yasal yetkisi olmadan sokakta park yeri gösterip para isteyen kişi anlamında kullanılıyor.

(HA)