Ankara Valisi ve Emniyet Genel Müdürü görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Ankara Valisi Vasip Şahin görevden alındı; yerine Ankara Valiliği'ne Aydın Valisi Yakup Canpolat atandı. Şahin de, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı'na atandı.

Görevden alınan Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın yerine Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı. Demirtaş da İçişleri Bakanlığı emrine atandı.

Bunların dışında İçişleri Bakanlığı bünyesinde yapılan değişiklikler arasında Adıyaman Valisi Osman Varol Aydın Valiliği'ne, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük Adıyaman Valiliği'ne, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök Nevşehir Valiliği'ne, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gökhan Zengin İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Levent Kepçeli Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne atandı.

Ayrıca, aralarında başkent Ankara'nın da bulunduğu 10 ilin emniyet müdürleri görevden alınarak yerlerine başkaları atandı.

