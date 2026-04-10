HABER
YT: Yayın Tarihi: 10.04.2026 12:27 10 Nisan 2026 12:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.04.2026 12:33 10 Nisan 2026 12:33
Okuma Okuma:  1 dakika

Ankara Gar Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı

Gar Katliamı’nın 126'ncı ayında düzenlenen anmada adaletin tesis edilmesi için mücadele edecekleri mesajı verildi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: MA

Ankara'da 10 Ekim 2015'te Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi'ne yönelik IŞİD saldırısında yaşamını yitirenler katliamın 126'ncı ayında anıldı.

Katliamın yaşandığı alanda gerçekleştirilen anmaya, katliamda yaşamını yitirenlerin ailelerinin yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Saygı duruşuyla başlayan anmada "10 Ekim’i unutma unutturma" sloganları atıldı.

10 Ekim Barış Derneği Eşbaşkanı İshak Kocabıyık, katledilen arkadaşlarına verdikleri sözü unutmayacaklarını belirterek, "Katledilen 104 kişi için adalet tesis edilsin diye çaba gösteriyoruz. Bundan bir adım geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

Anma, katledilenlerin resimlerinin bulunduğu anıtın ziyaret edilmesi ile son buldu.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Ankara gar katliamı 10 Ekim Barış Derneği
