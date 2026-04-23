Anıtkabir'de 23 Nisan töreni

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri yer aldı.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindekiler, mozoleye çıkan merdivenlerde fotoğraf çektirdi.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Birinci Meclis'in açılışının 106. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Türkiye demokrasisinin kalbi ve milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk başkanını ziyaret etmenin heyecanını yaşıyoruz. Milletin bağımsızlığına bizzat sahip çıktığı büyük bir günü ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ilan ettiği bu kurucu iradeyi tam 106 yıl sonra bir kez daha canıyürekten tebrik ediyoruz.

Cumhuriyetimizin temelinde yer alan ulusal egemenlik fikrini, adaletin, demokrasinin, toplumsal barışın ve müşterek geleceğin teminatı olarak görüyoruz. İçinden geçtiğimiz çağda çatışmaların, her türlü eşitsizliğin, yoksulluğun ve küresel vicdanı yaralayan ağır insani felaketlerin büyük yükünü çocuklarımız taşımaktadır. Böylesi bir dönemde 23 Nisan'ın manası daha da derinleşmektedir. Nitekim çocukları korumak, insanlık değerlerini ve medeniyet iddiasını koruma meselesidir. Hedefimiz, her çocuğun güven içinde yaşadığı, nitelikli eğitime eriştiği, kendisini özgürce geliştirebildiği, bilimin, sanatın ve ahlakın ışığında geleceğe yürüdüğü güçlü toplumsal zemini tahkim etmektir.

Milli egemenliği yaşatmanın en sahici yolu, çocuklara daha adil, müreffeh ve özgür bir vatan bırakmaktır. İstiklal kahramanlarımızın emaneti olan Cumhuriyeti, Gazi Meclisimizin tarihi sorumluluğuna yaraşır bir kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Milletimizin iradesine sadakatten, başta çocuklarımız olmak üzere tüm yurttaşlarımızın hukukunu korumaktan ve güzel ülkemizi güçlü nesillerin omuzlarında yükseltmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Zatıalinizi, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve hürmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

Meclis'in programı gün boyu sürecek

Program, Ulus’taki tarihi Birinci Meclis binasında düzenlenen törenle devam etti.

Daha sonra Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlık makamını temsili olarak çocuklara devredecek. Saat 14.00'te TBMM Genel Kurulunda "23 Nisan Özel Oturumu" yapılacak. Akşam saatlerinde de TBMM Tören Salonu’nda geleneksel 23 Nisan resepsiyonu verilecek.

Erdoğan'ın katılmaması ve protokol Öte yandan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene bu yıl da katılmadı. Ancak Ankara’da devlet erkanının katılımıyla gerçekleştirilecek törenlere ilişkin düzenlemeleri içeren yönetmelik, 23 Nisan törenlerine Cumhurbaşkanının katılımını öngörmüyor. Milli bayram ve günlerin heyetlerce nasıl kutlanacağı 5 Mayıs 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği“ ile belirlenmiş durumda. 2018’de Cumhurbaşkanlık Hükümet Sistemi’ne geçiş akabinde Başbakanlık pozisyonunun kaldırılmasıyla yürütme doğrudan Cumhurbaşkanına geçti. Ancak söz konusu yönetmelikteki protokol hükümlerinde (resepsiyon yerine tören lafzının koyulması dışında kayda değer) bir değişiklik yapılmadı. Yönetmelik hükümlerinde 23 Nisan törenlerinde Cumhurbaşkanının Anıtkabir ziyaretine değinilmiyor. Cumhuriyet Bayramı ve Zafer Bayramı kutlamalarında ise Cumhurbaşkanının Anıtkabir’e çelenk koyup İstiklal Marşı ile birlikte bayrağın göndere çekilmesi görevine yer veriliyor. 2012’de yürürlüğe konan tören protokolü yönetmeliği öncesinde 1 Ekim 1981 tarihli 17475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği hükümleri cari idi. Söz konusu yönetmelik de 23 Nisan’da Cumhurbaşkanının Anıtkabir’deki törenlere katılımını öngörmüyordu.

