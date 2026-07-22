Almanya’nın uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aradığı kişi İstanbul’da yakalandı
Emniyete götürülen O.Y., işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edilecek.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Almanya adli makamlarınca “uyuşturucu ticareti” suçundan aranan ve ülkeye iadesi talep edilen O.Y’nin İstanbul’da olduğunu belirledi.
Şüpheli, Sarıyer’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre emniyete götürülen O.Y., işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne (GGM) sevk edilecek. (TY)
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