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YT: Yayın Tarihi: 22.07.2026 16:42 22 Temmuz 2026 16:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.07.2026 16:42 22 Temmuz 2026 16:42
Okuma Okuma:  1 dakika

Almanya’nın uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aradığı kişi İstanbul’da yakalandı

Emniyete götürülen O.Y., işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Almanya’nın uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aradığı kişi İstanbul’da yakalandı
Fotoğraf: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Facebook hesabı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Almanya adli makamlarınca “uyuşturucu ticareti” suçundan aranan ve ülkeye iadesi talep edilen O.Y’nin İstanbul’da olduğunu belirledi.

Şüpheli, Sarıyer’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre emniyete götürülen O.Y., işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne (GGM) sevk edilecek. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
uyuşturucu ticareti almanya İstanbul İstanbul Emniyet Müdürlüğü
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