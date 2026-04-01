Almanya: Sol Parti, Kassel yerel seçimlerinde Türkiyeli adayıyla yüzde 50’ye dayandı

Sol Parti, Kassel yerel seçimlerinde Nord-Holland semtinde mutlak çoğunluğun eşiğine geldi. Başka hiçbir partinin yanına yaklaşamadığı başarı, semtin değişen nüfus kompozisyonuyla ve daha çok Türkiyeli solcu yerel yönetici (Ortsvorsteher) adayı Ali Timtik’in kendine özgü tarzıyla açıklanıyor.

Sol Parti’nin herhangi bir yerleşimde neredeyse mutlak çoğunluğa ulaşması ilk bakışta kulağa kızıla bürünmüş bir masal gibi geliyor.

Parti, Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz eyalet seçimlerine kadar yükselişteydi. Doğu Almanya’da da zaman zaman sıçramalar gösteriyordu. Örneğin Berlin’in Lichtenberg ilçesinde oyu yüzde 40’a yaklaşmıştı. Ancak ülkenin batısında bir bölgede seçmenlerin yarısının Sol Parti’ye oy vermesi, muhtemelen partinin en koyu taraftarlarına bile son derece düşük bir ihtimal olarak görünürdü.

Ancak Nord- Holland’da tam da bu oldu. Almanya’nın Hessen eyaletindeki yerel seçimlerde Sol Parti, Kassel’in Nord-Holland semtinde oyların yüzde 48,61’ini aldı, iki başka semtte de birinci parti oldu ve toplam altı mahallede yüzde 20’nin üzerinde oy aldı.

Peki nasıl oluyor da Nord-Holland Batı Almanya’da solun adası olabiliyor? Üç neden öne çıkıyor: Semtin yapısı, Sol Parti’nin tematik yönelimi ve nevi şahsına münhasır bir aday.

Kassel eskiden SPD’ye oy verirken bugün Sol Parti gözde

Kassel eskiden büyük bir sanayi şehriydi. Bugün kentte hâlâ birçok işçi – ya da bir zamanlar işçiyken işini kaybetmiş insanlar- yaşıyor. Nord-Holland bunun simgesi. “Hessische/Niedersächsische Allgemeine” (HNA) gazetesinin yerel editörü Franz Viohl burayı, “Tipik bir yapısal dönüşüm mahallesi” olarak tanımlıyor,

Bu tür mahallelerde sıkça görülmüş olduğu gibi, Nord-Holland’da da Sosyal Demokrat Parti (SPD) uzun süre büyük seçim başarıları elde edebildi. Ancak genel olarak ülke çapında da olduğu gibi bunu artık sürdüremiyor ve siyasal rakiplerine alan bırakıyor.

"Yapısal dönüşümle birlikte semtteki nüfus yapısı da değişti", diyor HNA editörü Viohl: "Bugün sakinlerin yaklaşık yüzde 73’ü göçmen kökenli. Nord-Holland aynı zamanda dikkat çekecek ölçüde genç –nüfusun yarısından çoğu 18-44 yaş arasında. Aralarında çok sayıda öğrenci de var. Bu bileşim, Sol Parti’nin ortalamanın üzerinde güçlü olduğu seçim bölgeleri için tipik."

Nord-Holland’da Sol Parti’nin başarısının özgün etmeni

Ancak tek başına bu durum, seçmenlerin neredeyse yarısının, kimi yönleriyle uç sol pozisyonlar savunan ve kısa süre önce de antisemitizm skandalıyla gündeme gelen bir partiye oy vermesini açıklayamaz. Burada başka bir özgünlük olmalı.

Bu özgünlük Ali Timtik. 2021’den beri Nord-Holland’ın yerel yöneticisi olan 60 yaşındaki Timtik bu yıl Sol Parti’den adaydı – ancak parti üyesi değildi. Bu durum, politikasına da yansıyor: Kızıl ama başka pek çok renkli unsur barındırıyor ve açıkçası Nord-Holland sakinleri bu karışımı beğeniyor

Timtik, Sol Parti’nin stratejisini temsil ediyor

Timtik, bir yanıyla partinin tam da isteyebileceği türden bir aday. HNA editörü Viohl “O, arada Karl Marx’tan alıntı yapan gerçek bir solcu,” diyor. Ayrıca parti yönetiminin başarı reçetesi olarak gördüğü şeyi de uyguluyor: İnsanların günlük sorunlarıyla somut olarak ve yerinde ilgileniyor.

“İnsanlarla sorunları hakkında çok konuşuyorum,” diyor Timtik, FOCUS online ile yaptığı söyleşide. “Yüksek kiralara karşı onlarla beraber mücadele ediyorum, başvuru formlarını doldurmalarına yardım ediyorum ve çocuklarının okul öğünlerini karşılayabilmelerini sağlamaya çalışıyorum.”

İlgilenmek sadece Kassel’de değil başka yerlerde de karşılık buluyor. Her partide böyle olağanüstü başarılı adaylar var. Sol Parti’nin özelliği, somut yardım önerilerini açıkça strateji haline getirmiş olması. Hatta son Bundestag seçiminde parti, potansiyel seçmenlere yönelik kira fırsatçılığını ifşa etmeye yarayan bir dijital uygulamayı da tanıttı. Daha sonra bunun beklemediği kadar iyi bir sonuç almasında önemli bir payı olduğunu gördü.

Timtik cafe-barı seçmenlerle temas merkezi

Kassel’deki seçim başarısında bu yaklaşımın da rol oynamış olması muhtemel. Ancak Timtik’le konuştuğunuzda onun için insanlara yakın olmanın bir stratejiden ziyade onun karakterinin bir parçası olduğunu görebiliyorsunuz.

Yerel Yönetici seçildiği semtte “Bei Ali” (Ali’nin Yeri) adlı bir cafe-bar işletiyor. “Oraya hem göçmenler hem öğrenciler devam ediyor,” diye anlatıyor yerel editör Viohl. İnternette Timtik’in “benzersiz tarzını” öven, onu “kuzey şehrinin sevimli bir orijinalliği” ya da “kült” olarak tanımlayan birçok olumlu yorum bulmak mümkün.

Viohl bunu doğruluyor: “Timtik, ister sokakta ister barda olsun her zaman ulaşılabilir – Nord-Holland’da herkes onu tanır.”

Diğer partiler mahalleyle ilgilenmiyor mu?

Diğer partiler ise görünüşe göre buna ya ayak uyduramıyor ya da uydurmak istemiyor. “Buradaki insanlarla neredeyse hiç konuşmuyorlar. Konuşsalar bile sadece seçim kampanyası sırasında geliyorlar,” diyor Timtik. Gazeteci Viohl buna karşılık bazı rakip politikacıların da gayret gösterdiğini belirtse de kimi partilerin kendilerini başka bölgelerde daha rahat hissettikleri izlenimini paylaşıyor.

Bir solcu için İslam konusunda alışılmadık tutumlar

Timtik, Nord-Holland’da geniş destek görüyor gibi görünse de herkes tarafından koşulsuz seviliyor değil. Bir yandan Türkiye’den gelen bir göçmen olarak mahalledeki birçok göçmenle iyi ilişkiler kuruyor. Ama öte yandan bazılarına karşı net bir duruş sergiliyor.

Timtik iki yıl önce, ışıklı Ramazan süslemelerinin kurulmasına karşı çıktığı için gündem olmuştu. Bu, bir sol siyasetçi açısından alışılmadık bir tutumdu. Nord-Holland’ın yerel yöneticisi bunu, süslemeleri destekleyenler arasında fundemantalistlerin de olmasıyla açıklıyor. Timtik, FOCUS Online’a, ‘Kassel’de huzursuzluk çıkarmak isteyen radikal Müslümanlara karşıyım,’ dedi.”

Yerel editör Viohl, Timtik’in “bir solcuya göre alışılmışın ötesinde hukuk ve düzen önlemlerini savunduğunu” söylüyor. Örneğin polislerin daha çok çalışmasını talep ediyor, çünkü Nord-Holland’daki karakolun yakınında yerel uyuşturucu kullanıcıların mekanı haline gelmiş olan oyun alanında şırıngalardan geçilmediğini düşünüyor. “Bu konudaki demeçleri CDU’dan da gelse şaşırmazdınız" diyor Viohl.

AfD mahallede göze batacak kadar zayıf

HNA editörü, Timtik’in politikasının AfD’nin Nord-Holland’da neredeyse hiç var olmamasının bir nedeni olabileceğini düşünüyor. Yerel seçimde parti bu mahallede sadece yüzde üç civarında oy aldı. Oysa aşırı sağ birçok başka yapısal dönüşümde güçlü sonuçlar elde edebiliyor. Bu tür yerlerde işçiler sıklıkla SPD’den uzaklaşıp AfD’ye yöneliyor.

“Timtik, başka solcular gibi halkı yadırgatan biri değil,” diyor Viohl. “Sol politikayı pragmatik bir şekilde uyguluyor. Bu sayede hem protest seçmenlere hem de normalde partisine oy vermeyecek birçok insana ulaşıyor.”

Ancak görüşleri nedeniyle eleştirilerini aldıkları da var. Ramazan süslemeleriyle ilgili açıklamalarından sonra fundamentalistlerce hedef alındığını söylüyor. Sol Parti içinde de politikasını eleştirel gözle değerlendirenler yok değil.

Timtik partiyle arasında temel bir çatışma olduğunu düşünmese de açıkça çağrıda bulunuyor: “Sol Parti’nin sorunları her zaman açıkça dile getirmesini isterim, hangi sorun olursa olsun.”

Timtik’in başarısı Sol Parti’ye çifte mesaj veriyor

Bu tutumuyla Timtik, Baden-Württemberg’de çok bağımsız bir Yeşil çizgiyle eyalet seçimini kazanabilen Cem Özdemir’in küçük ölçekli bir örneği gibi biraz da. Bu nedenle Kassel’deki seçim başarısı Sol Parti’nin geneline birebir aktarılabilir değil.

Yine de Timtik’in politikası hem kendi partisine hem de diğer tüm partilere çifte mesaj veriyor: Seçmenler, sorunlarıyla mümkün olduğunca somut şekilde ilgilenildiğinde bunu takdir ediyor. Ve bazen kendi destekçileri arasında popüler görünmese bile toplumun geniş kesimleri tarafından paylaşılan görüşleri savunmak da işe yarıyor.

(AEK)