Almanya | Savaş enflasyonu desteği: Benzinde litre başına 17 sent indirim, çalışana bin avro prim

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran savaşı tüm dünyada enerji fiyatlarını etkilemeye devam ederken Almanya'da iktidardaki SPD-CDU koalisyonu Başbakanı Friedrich Merz, federal hükümetin mazot ve benzindeki enerji vergilerini iki ay boyunca litre başına yaklaşık 17 cent düşüreceğini açıkladı.

DW'nin haberine göre, Merz, pazartesi sabahı yaptığı açıklamada petrol dağıtım şirketlerinin bu indirimi tüketicilere yansıtması gerektiğini ifade ederek "sürücüler ve ülkedeki işletmeler için durumu çok hızlı bir şekilde iyileştirece[klerini]" söyledi.

Almanya'da halen benzinden litre başına 65,45 sent, mazottan da litre başına 47,04 sent mineral yağ vergisi alınıyor. Başbakan Merz, vergi indiriminin düşük tutulduğuna yönelik eleştirileri "Enerji piyasalarındaki her gelişme devlet kaynaklarıyla telafi edilemez" diye yanıtladı.

Planlanan vergi indiriminin yaklaşık 1,6 milyar avroluk bir kamu gelirinden vazgeçmek anlamına geldiği hesaplandı.

AB Komisyonu: 44 günde 22 milyar avrodan fazla artış

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji maliyetlerini yükselttiğine dikkati çekerek, "Çatışmanın başlamasından bu yana geçen 44 günde fosil yakıt ithalat faturamız 22 milyar euronun üzerinde arttı" dedi.

AfD: "Geç bir karar"

Prroto faşist Almanya için Alternatif (AfD) Eş Başkanı Alice Weidel, vergi indiriminin "yetersiz" olduğunu söyledi.

Weidel, İran'daki savaşın başlamasından altı hafta sonra gündeme gelen indirimin "çok geç" olduğunu savundu. Weidel, ek olarak "karbondioksit vergisinin kaldırılması ve enerji vergisi ve KDV'nin de düşürülmesi"ni istedi.

Çalışanlara 1000 euroya kadar prim

Koalisyon hükümeti, işverenlerin 2026 boyunca her çalışana vergi ve harçtan bağışık tutulan bin avroya kadar yardım primi ödeyebilmesine de imkân tanıdı. Ortaya çıkacak vergi geliri açığınının tütün vergisi artırılarak karşılanacağı planlanıyor.

Merz, bu reformların "acil gerekli, çok sayıda reform projesinin başlangıcı olduğunu" belirtti.

Benzer primler daha önce de uygulanmıştı. Koronavirüs pandemisinde işverenlerin özel ödemeleri bin beş yüz avroya kadar vergiden ve sosyal güvenlik primlerinden muaf tutulmuştu. Ukrayna savaşının başlamasının ardından da 3 bin avroya kadar enflasyon telafisi ödenmişti.

(AEK)