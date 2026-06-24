Almanya'nın tamamında demiryolu ulaşımı durdu; gerekçe: Tüm ağ kapsamında bilişim arızası

Almanya ulusal demiryolu işletmesi Deutsche Bahn, ülke genelindeki tren seferlerini salı akşamı geçici olarak durdurdu. Şirket, demiryolu iletişim altyapısında meydana gelen kapsamlı bir bilişim arızası nedeniyle trenlerin istasyonlarda bekletildiğini açıkladı.

Sorunun, makinistler ile trafik kontrol merkezleri arasındaki haberleşmeyi sağlayan GSM-R (Global Mobil İletişim Sistemi- Demiryolları) adı verilen demiryolu telsiz ağıyla bağlantılı olduğu bildirildi. Bu sistem, demiryolu ulaşımı işletmeciliğinin güvenli biçimde yürütülmesi açısından kritik öneme sahip. Arıza nedeniyle haberleşme güvenli biçimde sağlanamadığından tüm demiryolu şebekesinde trenlerin hareket etmesine izin verilmiyor.

Deutsche Bahn yaptığı açıklamada arızanın kaynağının tespit edildiği ve teknik ekiplerin sorunu gidermek için çalıştığı belirtildi. Ancak şirket, kesintinin ne kadar süreceği veya arızadan kaç yolcunun etkilendiğine ilişkin henüz bilgi vermedi.

Deutsche Bahn CEO’su Evelyn Palla, Almanya medyasında yer alan açıklamalarında önceliklerinin trenleri güvenli şekilde istasyonlara ulaştırarak yolcuların tahliyesini sağlamak olduğunu söyledi.

Yolculara uyarı

Şirket, yolculara mümkünse alternatif ulaşım yolları kullanmaları çağrısında bulundu. Tüm Almanya'da her hatta ve her seferde uzun gecikmeler ve çok sayısız iptal bekleniyor. Deutsche Bahn ayrıca etkilenen yolculara, otel kuponları, taksi desteği, mümkün olan yerlerde alternatif ulaşım imkânları sağlanacağını duyurdu.

Olası etkiler

Kesintinin özellikle akşam saatlerindeki yoğun yolcu trafiğini etkilediği belirtiliyor. Almanya’nın yüksek hızlı tren ağı olan ICE seferleri ile bölgesel trenlerin büyük bölümünün etkilendiği tahmin ediliyor. GSM-R ağı yalnızca yolcu trenlerinde değil, yük taşımacılığında da kullanıldığı için lojistik zincirinde de aksamalara yol açılabileceği düşünülüyor.

İlk değerlendirme

Şu aşamada olayın bir siber saldırı mı, teknik arıza mı yoksa telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan bir sorun mu olduğu konusunda bir açıklama yapılmadı. Deutsche Bahn “neden tespit edildi” açıklaması yapmış olsa da, kamuoyuyla henüz ayrıntı paylaşmadı. Yetkililer arızanın niteliği konusunda spekülasyondan kaçınıyor.

Almanya’da son yıllarda demiryolu altyapısına yönelik sabotaj ve haberleşme sistemlerindeki kesintiler güvenlik tartışmalarını büyütmüştü. Bu bağlamda olayın nedenine ilşkin olarak yapılacak resmî açıklama merakla bekleniyor.

Bilgi Kutusu | Almanya’nın omurgası: Deutsche Bahn

Almanya’da demiryolu sistemi yalnızca bir ulaşım aracı değil, ülke ekonomisinin ve günlük yaşamın temel altyapılarından biri. Devlet mülkiyetindeki Deutsche Bahn, yaklaşık 338 bin çalışanıyla Avrupa’nın en büyük ulaştırma şirketlerinden biri konumunda. Şirketin yalnızca Almanya’daki personel sayısı 200 binin üzerinde.

Deutsche Bahn’ın işlettiği uzun mesafe ve bölgesel yolcu ve yük taşımacılığı hizmetleri yılda yaklaşık 2 milyara yakın yolcuya hizmet veriyor. Almanya genelinde toplu taşımada her gün yaklaşık 24 milyon yolculuk gerçekleştiriliyor ve bunun önemli bir bölümü demiryolu ağıyla bağlantılı sistemler üzerinden yapılıyor.

Dolayısıyla ulusal ölçekte yaşanan birkaç saatlik bir kesinti bile yalnızca yolcuları değil, sanayi üretimini, lojistik zincirlerini ve iş gücü hareketliliğini de etkileyebiliyor. Almanya’nın ihracata dayalı ekonomik yapısı düşünüldüğünde demiryolları, karayollarıyla birlikte ülkenin başlıca ve temel ulaşım sistemi kabul ediliyor.

Dakiklik efsanesinin sonu mu?

Bugünkü kesinti aynı zamanda son yıllarda Deutsche Bahn’ın yaşadığı daha geniş krizi de yeniden gündeme getirdi. Bir zamanlar Alman verimliliğinin sembollerinden biri sayılan demiryolu sistemi, son on yılda giderek artan gecikmeler, altyapı arızaları ve kapasite sorunlarıyla mücadele ediyor.

Deutsche Bahn’ın kendi raporlarına göre uzun mesafe trenlerinde dakiklik oranı son yıllarda sürekli geriledi. 2024’te ICE ve IC trenlerinin yalnızca yüzde 62,5’i, 2025’te ise yaklaşık yüzde 60’ı menzillerine zamanında varabildi. Şirket bunun başlıca nedenleri olarak aşırı yüklenmiş hatları, eskiyen altyapıyı ve on yıllardır ertlenmekte olan yatırımları gösteriyor.

Bazı çözümlemelerde, 2000’lerin ortalarında yüzde 80’in üzerinde seyreden uzun mesafe tren dakikliğinin günümüzde belirgin biçimde Avrupa ortalamasının altına düştüğüne dikkat çekiliyor. Alman medyasında ve uluslararası yorumlarda, “trenleri saniye sektirmeyen Almanya” imgesinin artık ciddi biçimde aşındığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

(AEK)