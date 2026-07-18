Almanya: “Klima tabusu" kırıldı, yargı ev sahiplerinin "serinleme hakkı"nı tanıdı

Almanya Federal Adalet Divanı, apartman yönetimlerinin yalnızca olası gürültü gerekçesiyle balkona klima takılmasını yasaklayamayacağına hükmetti. Berlin'de başlayan dava, Almanya'nın yüzyıllarca soğuk iklime göre şekillenmiş kentleşme ve mimarlık kültürünün iklim değişikliğiyle çeliştiğini ortaya koydu. Son yıllarda 35-40 °C'yi aşan sıcaklıklar ve tropikal gecelerin artmasıyla klima talebi yükseldi. YouGov araştırmasına göre hanelerin yüzde 17'sinde klima bulunuyor ve satışlar 2023-2025 arasında 260 binden 320 bine çıktı. Die Zeit ve ZDF, klimanın artık sağlık, enerji politikası ve iklim uyumunun kesiştiği politik bir konu haline geldiğini belirtti. Karar, mülkiyet hakkını iklim koşullarına uyum ihtiyacıyla birlikte değerlendirerek Almanya'nın değişen iklim gerçekliğine hukuki zemin sağladı.

Berlin'de bir apartmandaki daire sahiplerinden birinin balkonuna split klimasının dış ünitesini yerleştirme talebinin apartman yönetimince reddedilmesi üzerine başlayan dava ülkenin asırlar boyunca oluşmuş kentsel yaşam ve estetik algısına meydan okuyan bir kararla sonuçlandı.

"Gürültü çıkar" diye, klima takılmasına engel olunamaz

Önce Berlin Eyalet Mahkemesi'nin, ardından da Federal Adalet Divanı'nın önüne gelen davada yüksek mahkeme, apartman yönetimlerinin yalnızca klima cihazının ileride çalışırken çıkarabileceği gürültü ihtimalini gerekçe göstererek balkona montajına izin vermemesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkemeye göre değerlendirilmesi gereken husus, cihazın yerleştirilmesi sırasında binaya yapacağı fiziksel etkiler olabilir; kullanım sırasında doğabilecek gürültü ve benzeri olası rahatsızlıklar ise ancak ortaya çıktıkları takdirde ayrıca ele alınabilecek uyuşmazlıklar.

Karar, Almanya'da yalnızca mülkiyet hukukunu değil, uzun yıllardır süren "Almanya neden klimayı sevmiyor?" tartışmasını da yeniden alevlendirdi.

Soğuk iklimin kültürü ısınan dünyanın gerçekliğiyle çarpışıyor

Avrupa'nın güneyindeki ülkelerde ve ABD'de klima günlük yaşamın sıradan bir parçasıyken, Almanya'da özel konutlarda split klimalar hâlâ istisna kabul ediliyor. Bunun temel nedeni yalnızca maliyet değil.

Almanya'nın kentleşme ve mimarlık kültürü, yüzyıllar boyunca ısıyı içeride tutmaya odaklandı. Uzun ve sert kışlar nedeniyle kalın yalıtım, küçük pencere açıklıkları, merkezi ısıtma ve enerji tasarrufu öncelikli tasarım anlayışı gelişip yerleşti. Yazları en çok birkaç hafta süren sıcak hava dalgalarının doğal havalandırma, gece serinliği ve panjur sistemleriyle atlatılabileceği varsayıldı.

Ancak iklim değişikliği bu varsayımı hızla aşındırıyor.

Son yıllarda Almanya'da yazları 35-40 °C'yi aşan sıcaklıklar ve uzun süren tropikal geceler artık istisna olmaktan çıkarken, özellikle kış soğuğunu içeriden uzak tutmak için iyi yalıtılmış binaların yaz aylarında ısıyı içeride hapsettiği yönündeki şikâyetler de artıyor. Böylece, kışın enerji tasarrufu sağlayan yapı stoku yazın aşırı ısınma sorunuyla karşı karşıya kalıyor.

Halk değişimi devletten daha hızlı benimsiyor

YouGov araştırmasına göre Almanya'da bugün hanelerin yaklaşık yüzde 17'sinde klima var. Klima sahibi olmayanların yaklaşık beşte biri de satın almayı planlıyor. 2025'e göre hem sahiplik hem de satın alma niyeti belirgin biçimde artmış durumda. 2023-2025 arasında split klima satışları yaklaşık 260 binden 320 bine yükseldi. Haziran sonundaki aşırı sıcakların ardından birçok mağazada vantilatör ve klima stoklarının tükendiği bildirildi.

Toplum iklim krizinin gündelik yaşam üzerindeki etkisini kamu politikalarından daha hızlı hissedip, çare aramaya daha önce girişiyor.

Alman basını: "Klima artık kültür savaşının konusu"

Kararın ardından Alman basınında dikkat çekici yorumlar yayımlandı.

Die Zeit, klimayı "bu yazın en politik makinesi" olarak nitelerken, haziran sıcaklarının Almanya'nın iklim uyum kapasitesini test ettiğini ve ülkenin özellikle hastaneler, bakım evleri ve kamu binalarında çok daha fazla iklimlendirmeye ihtiyaç duyduğunu yazdı. Gazeteye göre klima artık yalnızca teknik bir cihaz değil; enerji politikası, sağlık ve iklim uyumu tartışmalarının kesiştiği sembolik bir konu haline geldi.

Almanya İkinci Kanalı ZDF ise "Almanya klimaya bakışını değiştiriyor" başlıklı çözümlemesinde, uzun yıllar olumsuz bir imge oluşturan klimanın giderek daha geniş kabul gördüğünü belirtti. Haberde, "gelecekte Almanya'nın okullar, hastaneler ve bakım evlerinde klimadan tamamen uzak durması mümkün görünmüyor" değerlendirmesine yer verildi.

Gürültü değil, uyum sorunu

Federal Mahkeme'nin kararı toplumsal ihtiyaç ve taleplerde meydana gelen bu değişime hukuksal bir zemin sağlıyor.

Karlsruhe'deki yargıçlar, apartman yönetimlerinin yalnızca ileride çıkabilecek gürültü ihtimalini öne sürerek klima kurulumunu toptan yasaklayamayacağına hükmederek mülkiyet hakkını iklim koşullarına uyum ihtiyacıyla birlikte değerlendirdi.

Klima kararı, yalnızca balkonlara klima takılmasına ilişkin teknik bir içtihat olmanın ötesine geçerek Almanya'nın soğuk iklim sabiti üzerine kurulu kent ve konut düzeninin, değişen ve giderek sıcaklaşan Avrupa iklim gerçekliği karşısında yeniden şekillenmekte olduğunun hukuki ifadesi olarak yorumlanıyor.

Bilgi kutusu | Almanya neden klimayı hor görüyordu? Uzun ve soğuk kışlar nedeniyle yapı kültürü yüzyıllarca ısıyı korumaya göre tasarlandı. Enerji tasarrufu politikaları mekanik soğutmadan çok yalıtım ve doğal havalandırmayı teşvik etti. Klimalar yüksek elektrik tüketimi ve çevresel etkileri nedeniyle uzun süre kuşkuyla karşılandı. Son yıllardaki uzun süren sıcak hava dalgaları ve tropikal geceler, özellikle yaşlılar ve kronik hastalar açısından yeni bir halk sağlığı sorunu yarattı. Bu nedenle Alman kamuoyunda tartışma artık "Klima gerekli mi?" sorusundan çok, "İklim uyumu enerji verimliliğiyle nasıl birlikte sağlanacak?" sorusuna kaymaya başladı.

(AEK)