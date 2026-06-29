Almanya: Gençlik Merkezine silahlı saldırıda ölü sayısı 6'ya çıktı

Hamburg yakınlarındaki Stade kentinde bir Çocuk ve Gençlik Destek Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda altı merkez çalışanı hayatını kaybetti. Polis, failin Hannover bölgesinden 45 yaşında, Almanya doğumlu, Türk kökenli ve daha önce tehditten sabıkalı bir şüpheli olduğunu açıkladı. Olay, şüphelinin üç aylık kızının velayetiyle ilgili bir anlaşmazlıkla bağlantılı. Saldırı sırasında çocuk ve 34 yaşındaki annesi binada bulunuyordu ancak yara almadan kurtuldu. Şüpheli, olaydan sonra bir otomobille kaçmaya çalışırken yakalandı, iki kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma makamları olayı "geniş kapsamlı bir aile trajedisi" olarak değerlendiriyor ve siyasi bir saik bulunmadığını belirtiyor. Yakındaki anaokulu ve ilkokul için herhangi bir tehlike oluşmadı. Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Lies, tarafsız soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Almanya'nın ikinci büyük kenti Hamburg yakınlarındaki Stade kentinde bir Çocuk ve Gençlik Destek Merkezi'ne yönelik ölümcül silahlı saldırıdan sonra, polis failin, Hannover bölgesinden, 45 yaşında, Almanya doğumlu, Türkiye kökenli, daha önce tehditten sabıkalı bir şüpheli olduğunu açıkladı.

Çocuk ve Gençlik Merkezi'ndeki saldırıda altı yetişkin öldürüldü. Polis ve İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre ölen dört kadın ve iki erkek merkez çalışanlarıydı. Yetkililer, şu anda başka ağır yaralı bulunmadığını bildirdi.

Bilinenler

Die Welt'in haberine göre, olay, 45 yaşındaki şüphelinin üç aylık kızıyla ilgili bir velayet anlaşmazlığıyla bağlantılı. Şüpheli Çocuk ve Gençlik Destek Merkezi'ndeki randevusu nedeniyle merkezde bulunuyordu. Olay sırasında velayeti konusunda ihtilaf olan çocuk ve 34 yaşındaki annesi de binadaydı. Saldırıdan ikisi de yara almadan kurtuldu. Çocuk hâlen kamu korumasında annesiyse ifade veriyor.

Polis öğleden sonra yaptığı açıklamada olaydan “Çocuk ve Gençlik Destek Merkezindeki cinayet” olarak söz ederken, soruşturma makamları “geniş kapsamlı bir aile trajedisi” olarak değerlendiriyor. Olayda siyasi bir saik ya da kadın cinayetine ilişkin bir belirti bulunmadığı açıklandı.

Olaya karışanlar

Polis başlangıçta iki şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Soruşturma makamları daha sonra asıl şüphelinin yakalandığını ve iki kişinin daha gözaltında bulunduğunu bildirdi. Polis, şüphelinin çevresinden olduğunu düşündüğü iki kadının olaydaki olası rollerini araştırıyor.

Görgü tanıklarına göre, asıl şüpheli ve şüpheli iki kadından biri olaydan sonra bir otomobille kaçmaya çalıştı. Araç, failin tanıdığı olduğu belirtilen bir kadın tarafından kullanılıyordu. Polis memurları araca ateş ederek bir lastiğini patlatıp aracı yavaşlattı. Ardından şüpheliler karayolunda yakalanarak araçtan indirildi. Yakalama sırasında polis ruhsatsız bir ateşli silaha el koydu.

Çocuklar için bir tehlike doğmadı

Stade Belediyesi sözcüsü, olayda merkezin yakınındaki bir anaokulu ile ilkokul için herhangi bir tehlike oluşmadığını söyledi. Belediye sözcüsü, silah sesleri sırasında anaokulu çocuklarının binanın içinde bulunduğunu belirtti. Veliler bu arada ilkokuldaki çocuklarını almayı başardı.

Stade Belediye Meclisi Üyesi Carsten Brokelmann, “Çalışanlarımızın ve anaokulu ile ilkokuldaki çocukların iyi olmasına seviniyoruz,” dedi yaptığı açıklamada.

Yaklaşık 50.000 nüfuslu Stade, Hamburg'un batısında yer alıyor.

Başbakan Lies, müdahale ekiplerine teşekkür etti

Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Olaf Lies (SPD), Hannover'de yaptığı açıklamada olayın “eyalet hükümetinin tüm üyelerini derinden etkilediğini” söyledi. Başbakan “acele hükümler vermekten kaçınılmasını ve soruşturmanın gerektiği gibi yürütülmesine fırsat verilmesini” istedi. Şimdi “yas, dayanışma ve tarafsız soruşturma zamanı, spekülasyon ve belirsizlik zamanı değil" dedi.

“Düşüncelerimiz, kurbanlarla, aileleriyle, arkadaşlarıyla ve bu korkunç olaya tanıklık etmek zorunda kalan herkesle birlikte,” diyen Lies, “Hayatını kaybeden insanlar için yas tutuyoruz. Yaralıların mümkün olan en kısa sürede ve tamamen iyileşmesini diliyoruz,” diye ekledi.

Lies, “bu zor durumda hızlı ve kararlı hareket eden, teselli sunan ve yardım eden tüm müdahale ekiplerine” teşekkür etti. Yetkili makamların “bu şok edici olayın arka planını aydınlatmak için yoğun şekilde çalıştığını” söyledi.

Son 10 yılda 6 büyük saldırı

Almanya'da son on yıl içinde gerçekleşen etnik ve inançsal nefret tartışmalarına da yol açan ancak bazıları saldırganların ruhsal sorunlarıyla da bağlantılı 6 büyük saldırıda 31 kişi öldürüldü.

* Hamburg Yehova Şahitleri Salonu Saldırısı (9 Mart 2023): Bir ibadet salonunda düzenlenen saldırıda saldırgan dahil 8 kişi hayatını kaybetti.

* Bremerhaven Okul Saldırısı (19 Mayıs 2022): Lloyd Gymnasium Lisesi'nde düzenlenen saldırıda bir okul görevlisi ağır yaralandı.

* Heidelberg Üniversitesi Saldırısı (24 Ocak 2022): Üniversite amfisinde düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

* Hanau Saldırısı (19 Şubat 2020): İki farklı noktada düzenlenen ırkçı motifli saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

* Halle Saldırısı (9 Ekim 2019): Bir sinagoga ve yakındaki bir restorana düzenlenen aşırı sağcı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

* Münih Olimpiyat Alışveriş Merkezi Saldırısı (22 Temmuz 2016): Bir alışveriş merkezinde düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

(AEK)