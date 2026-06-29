Almanya: Gençlik Merkezine silahlı saldırıda beş kişi öldürüldü

Almanya'nın ikinci büyük kenti Hamburg yakınlarındaki Stade kentinde bir Çocuk ve Gençlik Destek Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıda beş kişi öldü. Polisin verdiği bilgiye göre, çok sayıda yaralı da var. İki şüphelinin gözaltında olduğunu bildiren polis, saldırının şüphelilerden birince gerçekleştirildiğini düşünüyor.

Olayın hangi maksatla gerçekleştirildiği henüz netleşmedi.

Stade polisi, kent merkezinin güneyindeki Dankersstraße'de geniş çaplı bir operasyon yürütüldüğünü açıkladı. Halktan bölgeden uzak durmaları ve acil durum ekiplerinin talimatlarına uymaları istendi.

500 bin nüfuslu Stade kenti Hamburg'a yaklaşık 40 km mesafede.

Son 10 yılda 6 büyük saldırı

Almanya'da son on yıl içinde gerçekleşen etnik ve inançsal nefret tartışmalarına da yol açan ancak bazıları saldırganların ruhsal sorunlarıyla da bağlantılı 6 büyük saldırıda 31 kişi öldürüldü.

* Hamburg Yehova Şahitleri Salonu Saldırısı (9 Mart 2023): Bir ibadet salonunda düzenlenen saldırıda saldırgan dahil 8 kişi hayatını kaybetti.

* Bremerhaven Okul Saldırısı (19 Mayıs 2022): Lloyd Gymnasium Lisesi'nde düzenlenen saldırıda bir okul görevlisi ağır yaralandı.

* Heidelberg Üniversitesi Saldırısı (24 Ocak 2022): Üniversite amfisinde düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

* Hanau Saldırısı (19 Şubat 2020): İki farklı noktada düzenlenen ırkçı motifli saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

* Halle Saldırısı (9 Ekim 2019): Bir sinagoga ve yakındaki bir restorana düzenlenen aşırı sağcı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

* Münih Olimpiyat Alışveriş Merkezi Saldırısı (22 Temmuz 2016): Bir alışveriş merkezinde düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını keybetti.

(AEK)