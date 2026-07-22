Alican Uludağ serbest bırakıldı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle dün (21 Temmuz) gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ, haftada 4 gün imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Geceyi Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde geçiren Uludağ, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce de haftada 4 gün imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Gözaltı sosyal medya paylaşımına

Uludağ’ın, 21 Temmuz’da Ankara’daki evinden gözaltına alınmasına neden olan paylaşımı şöyleydi:

“Türkiye'de artık yeni bir yargı düzeni oluşturuldu. Sabah kişilere yeni operasyon yapıldığında, o kişi daha emniyet yolundayken aleyhinde hazırlanan bilgi notları aynı merkez tarafından yandaş gazetecilere servis ediliyor. Yetmiyor, polis kamerasıyla çekilen gözaltı anları dağıtılıyor. Masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı hiçe sayılıyor.

Kamuoyunda o kişiyle ilgili yaratılan kanaatler, algılar üzerinden bir kampanya yürütülüyor. Kişi, halkın gözünde peşinen suçlu ilan edilip resmen infaz ediliyor. Normal hukukta kural olarak tutuklama istisnayken, artık tutuklama esas, serbest bırakma istisna haline getirildi. Kimsenin hukuki güvencesi kalmadı. Oğuzhan Uğur olayında yaşadığımız tam da budur.”

Uludağ, daha önce de sosyal medya paylaşımları ve haberleri gerekçe gösterilerek 19 Şubat’ta gözaltına alınmış, 20 Şubat’ta tutuklanmıştı. Yaklaşık 90 gün cezaevinde kalan Uludağ, 21 Mayıs’ta görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti. Hakkındaki dava Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.

(HA)