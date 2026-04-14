AKP'den DEM Parti eleştirilerine yanıt: "Sürekli olarak iktidara ödev veriyorlar"

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına dair açıklamalarda bulundu. Çelik, toplantıda bölgesel ve küresel gelişmelerin konuşulduğunu, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın bir sunum yaptığını belirtti.

Bir gazetecinin, "DEM Parti Genel Başkanlarının ve sözcülerinin ‘Terörsüz Türkiye’ ve terörsüz bölgeye ilişkin AK Parti’ye bazı eleştirileri oldu. Bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Çelik, "DEM Parti içerisinde gerçekten sorumlulukla konuşan, sağduyulu konuşan milletvekilleri" olduğunu belirtti.

"Maksimalist talep" eleştirisi

Siyasette "siyasi eleştirinin çok kıymetli" olduğunu belirten Çelik, "Biz eleştiri yapanları son derece saygıyla karşılarız. Fakat o cümlelerde, bizim bakanlarımızı, genel başkan yardımcılarımızı kişiselleştirerek hedef alan cümlelerde bir siyasi eleştiri yok. Daha çok birilerine mesaj vermeye çalışan bir faaliyet raporu gibi gözüküyor" dedi.

Çelik, "birilerinin bu süreçlere karşı olabileceğini, onları gördüklerini" belirterek, bu süreçle ilgili olarak "AK Parti’de sorumluluk almış ve gayret eden kişilerin sistematik olarak hedef alınmasında bir algoritma" bulunduğunu savundu. Çelik, DEM Parti'nin eleştirilerine ilişkin şöyle konuştu:

"Bu algoritma şöyle çalışıyor, sürekli olarak çözümden bahseder, çözüme destek vermekten bahseder ama sürekli olarak maksimalist taleplerde bulunarak ya da kendilerinin dediklerinin dışındaki bir şeyi sürekli olarak yargılamaya çalışarak, sorgulamaya çalışarak esasında algoritmanın mantığı gereği çözümsüzlüğe hizmet eder. Yani ‘çözüme karşıyım’ diyemez ama algoritmayı böyle çalıştırır. Bu tabii çok yanlış bir şey. Yani siyasi eleştiri başka bir şey, faaliyet raporu başka bir şey. "Örgüt adına konuşma" iması "Sayın Cumhurbaşkanı’mıza da zaman zaman niteliksiz sözler söyleyenler oldu. Sayın Devlet Bahçeli’ye dönük olarak da oldu. Bunlara gereken cevabı verdik. Ama şimdi sürekli olarak birilerinin ‘Ben örgüt adına konuşmuyorum ama’ diyerek cümle kurup, sürekli olarak örgütün söylediği cümleleri dillendirmesi, örgüttekilerin de siyasette konuşulması gereken konular konusunda bir yön vermeye çalışması, orada bir problem olduğunu gösteriyor. Bu problem tabii bizim problemimiz değil. Biz sonuç olarak Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgeden terörün Türkiye gündeminden çıkmasını anlıyoruz."

"İktidara ödev veriyorlar"

"Odak, PKK terör örgütünün feshedilmesi ve silahlarını tamamen bırakarak Avrupa’daki legal görünümlü yapılarıyla ve illegal yapılarıyla tamamen ortadan kalkmasıdır" diyen Çelik, "Bununla ilgili olarak da Meclis komisyonunda da ifade edilen bir teyit mekanizması" olduğunu söyledi.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürekli olarak iktidara ödev veriyorlar, sürekli olarak devlete ödev vermeye kalkıyorlar, sürekli olarak bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza kişiselleştirilmiş birtakım saldırılarda bulunuyorlar. Tabii bizim odak noktamız Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak olduğu için bunlara tek tek cevap vermiyoruz. Ama bu şekilde konuşanların hiçbir şekilde ‘PKK silah bırakmalıdır’ cümlesini kurmamasının altını çiziyorum."

"Devlet silah bırakıldığını teyit edecek"

Meclis komisyon raporuna değinen Çelik, raporun sonunda "Silah bırakmaya bağlı olarak yasal düzenlemelerin yapılmasının" bulunduğunu anımsattı:

"Daha komisyonun raporunun yayınlanmasından bir hafta sonra ve bunun bir teyit mekanizmasıyla, rapor bunu söylüyor. Güvenlik güçlerinden oluşan bir teyit mekanizması bunu teyit edecek. Diyecek ki, ‘Bu örgüt silah bıraktı mı, bırakmadı mı?’ Devlet kurumları bunu teyit edecek. Daha raporun yayınlanmasından bir hafta sonra o bahsettiğim kişilerden bir tanesi çıktı, ‘Teyit mekanizması süreç üzerinde bir yük oluşturmamalıdır’ gibisinden bir şey söyledi. "Örgütün silah bıraktığını teyit edecek devlet mekanizmasını reddettiğinizde, bu sürecin işlemesinin bir imkanı olmaz. Yani algoritma dediğim hani çözümden yana gibi gözüküp çözüm karşıtı bir algoritma üretmek dediğim bu. Teyit mekanizmasını yük görmek, bunu bir yük olarak ifade etmek ya da bunu süreci tıkayacak bir mekanizma olarak kodlamak ya da bunu bir şekilde kodlamaya çalışmak şu demektir: Bunun alt yazısında, bu silah bırakma sürecine örgütün karşı olduğunu ifade etmektir."

"CHP güzellemesi yapıldı"

"AK Parti’nin hedef alınmasının arkasına CHP güzellemesi yapıldığını" iddia eden Çelik, "CHP’yi de güzellemek istiyorsa birileri, güzelleyebilir ama bunu bizim üzerimizden yapmasınlar. Yani bizi hedef alarak yapmaları yanlış" dedi.

"Terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge sürecinin bir devlet politikası olduğunu" vurgulayan Çelik, "Terörün Türkiye ve bölge gündeminden çıkarılması, bölgemizdeki gelişmeler de dikkate alındığında hem komşu ülkelerdeki kardeş halkların faydasınadır hem de ülkemizin gelecek hedefleri açısından olması gereken bir şeydir" ifadelerini kullandı.

(AB)