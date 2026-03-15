Aile hekimlerinden Memişoğlu’na çağrı: "Gelin, bir gün aile hekimliği yapın"

Sağlık emekçileri 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle dün Sağlık Bakanlığı önünde bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. Emekçiler sorunlarını ve taleplerini dile getirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, atılan sloganlar ve açılan dövizlerle istifaya davet edildi.

Beyaz kod veren aile hekimine mesai sonrası sopalarla saldırı

Bakanlık önünde gerçekleşen açıklamada ilk sözü Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Taner Balbay aldı. Aile hekimliği sisteminin yıllardır artan iş yükü, azalan özlük hakları, güvencesiz çalışma koşulları ve sürekli değişen mevzuat baskısı altında ayakta kalmaya çalıştığını belirten Balbay, şöyle konuştu:

"Nüfus yükü düşse bile sorunlar azalmamış, aksine derinleşmiştir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin bel kemiği olan aile hekimleri, bugün hem idari yük hem performans baskısı hem de artan bürokrasi ile mesleklerini icra etmeye çalışmaktadır. "14 Mart sadece çiçek verilen değil, çözüm üretilen bir gün olmalıdır. Sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için güçlü bir birinci basamak şarttır. Bunun yolu da aile hekimliğinin güçlendirilmesinden, sahadaki belirsizliklerin kaldırılmasından ve hekimlerin mesleki itibarının yeniden tesis edilmesinden geçmektedir. Aile hekimliği sistemi günü kurtaran düzenlemelerle değil, kalıcı ve bilimsel politikalarla yeniden yapılandırılmalıdır. Hekimlerin sesinin duyulmadığı hiçbir reform başarıya ulaşamaz."

"Bir gün aile hekimliği yapın"

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Başkanı Ahmet Kandemir ise angaryalarla, cezalarla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, "Hiçbir kamu kurumunda uygulanmayan ağır sistem aile hekimliği çalışanlarına uygulanmaktadır" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na seslenen Kandemir, "Gelin sadece bir gün aile hekimliği yapın. Sadece o bir günde bile nasıl tükenmişliğe itildiğimizi çok net göreceksiniz. Bu sorunlar masa başında, 5 dakikalık ziyarette anlaşılamaz. Saha görülmeden sağlık politikası yapılamaz" ifadelerini kullandı.

"Gerçekler pembe tablolarla örtüşmüyor"

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Ahmet Mehlepçi de "Sağlık Bakanlığı hakkında kamuoyuna pembe başarı hikayeleri anlatılmaktadır. Ancak yaşadığımız gerçekler pembe tablolarla örtüşmemektedir. Çözemediğiniz randevu krizini bizleri randevu memuru gibi kullanarak çözemeyeceksiniz. 1.2 milyar başvuru başarı değil sistemin tıkandığının göstergesidir. Sağlıkta şiddet bizi değersizleştiren, sizin öve öve bitiremediğiniz sağlıkta dönüşümün bir eseridir" dedi.

TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Sibel Uyan ise Diyarbakır’da başlayan ve dün Ankara’da sonlanan, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağlık ortamında yarattığı ticarileşme, performans baskısı, güvencesizlik, şiddet ve nitelik kaybı gibi sorunlarına karşı başlattıkları “Beyaz Yürüyüş”ü anımsatarak şunları söyledi:

“Diyarbakır'dan çıktık yola. Orada bölgesel eşitsizlikler var. Adıyaman'da, Hatay'da konteyner ASM'lerde hizmet verilmekte. Kamu ASM'leri istiyoruz.”

(AB)