AİHM Büyük Dairesi Kavala kararını 25 Ağustos'ta açıklayacak
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi, Osman Kavala'nın başvurusuna ilişkin kararını Strazburg'da kamuya açık bir oturumda açıklayacak.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi, Osman Kavala'nın başvurusuna ilişkin kararını 25 Ağustos'ta Strazburg'da kamuya açık bir oturumda açıklayacak.
Mezpotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Osman Kavala'nın başvurusuna ilişkin kararını 2 Temmuz'da kabul etti. AİHM Büyük Dairesi, Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin başvuruda kararını 25 Ağustos'ta saat 10.00'da Strazburg'daki İnsan Hakları Binası'nda düzenlenecek oturumda açıklayacak.
(FY)
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