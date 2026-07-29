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YT: Yayın Tarihi: 29.07.2026 16:29 29 Temmuz 2026 16:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.07.2026 16:33 29 Temmuz 2026 16:33
Okuma Okuma:  1 dakika

AİHM Büyük Dairesi Kavala kararını 25 Ağustos'ta açıklayacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi, Osman Kavala'nın başvurusuna ilişkin kararını Strazburg'da kamuya açık bir oturumda açıklayacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AİHM Büyük Dairesi Kavala kararını 25 Ağustos'ta açıklayacak
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi, Osman Kavala'nın başvurusuna ilişkin kararını 25 Ağustos'ta Strazburg'da kamuya açık bir oturumda açıklayacak.

Mezpotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Osman Kavala'nın başvurusuna ilişkin kararını 2 Temmuz'da kabul etti. AİHM Büyük Dairesi, Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin başvuruda kararını 25 Ağustos'ta saat 10.00'da Strazburg'daki İnsan Hakları Binası'nda düzenlenecek oturumda açıklayacak.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Osman Kavala gezi davası gezi parkı AİHM karar
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