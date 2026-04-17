İKLİM KRİZİ
YT: Yayın Tarihi: 17.04.2026 11:15 17 Nisan 2026 11:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.04.2026 11:19 17 Nisan 2026 11:19
Okuma Okuma:  1 dakika

Ağrı, son 66 yılın en yüksek kış yağışını aldı

“Hayvanlarımız içeride, daha yaylaya çıkaramadık. Köyümüz yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda. Hâlâ soba yakıyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Ağrı, son 66 yılın en yüksek kış yağışını aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 2026 kış mevsiminde (2025 Aralık, 2026 Ocak ve Şubat) yağışlar, hem mevsim normallerinin hem de geçen yılın aynı döneminin üzerinde gerçekleşti.

Kış boyunca en fazla yağış, metrekareye 660,9 kilogram ile Antalya’da ölçüldü. Yağışlarda en yüksek artış ise yüzde 100’ün üzerine çıkan oranla Ağrı’da kaydedildi.

Kar nedeniyle Türkiye’nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı (Ararat) Dağı da beyaz örtüyle kaplandı. Dağın zirvesinden eteklerine doğru 3 bin metrelik bölümü kar altında kalırken civardaki diğer yüksek dağların da zirvesinde kar örtüsü oluştu.

İpekyolu ilçesine bağlı yüksek rakımlı yerleşimlerde de kış koşulları sürüyor.

Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu kırsal Beşçatak Mahallesi’nde yaşayanlar, nisan ayına rağmen zorlu şartlarla mücadele ediyor.

Karla kaplı mahallede hayvancılıkla geçinen besiciler, meraya çıkaramadıkları sürülerine ağıllarda bakmak zorunda kalıyor.

Anadolu Ajansı’na konuşan mahalle muhtarı Abdullah Barioğlu, “Hayvanlarımız içeride, daha yaylaya çıkaramadık. Köyümüz yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda. Hâlâ soba yakıyoruz,” dedi.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Ağrı Meteroloji genel müdürlüğü iklim krizi ağrı dağı Ararat
