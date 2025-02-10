Afetler ve Kadın Politikaları Kurultayında mücadele mesajı öne çıktı

Kadınlarla Dayanışma Vakfı’nın (KADAV) öncülüğünde, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Afetler ve Kadın Politikaları Kurultayı düzenlendi.

İlk kurultay, 8 Şubat Cumartesi günü yapıldı. Etkinliğe, afet ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları üzerine çalışmalar yapan 40’tan fazla kadın örgütü, sivil toplum kuruluşu ve akademisyen katıldı.

Katılımcılar, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çekerek, nüfusun yüzde 75’inin aktif fay hatları üzerinde yaşadığına vurgu yaptı. Küresel iklim krizi, ekolojik tahribat, savaş politikaları ve afetlerle ilişkili sorunlar göz önüne alındığında afet yönetiminin toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle yeniden ele alınması gerektiği belirtildi.

Kurultayda, afet yönetimiyle ilişkili kurumların "cinsiyet körü" yapısından kurtulması, kadınların karar mekanizmalarında eşit temsil edilmesi ve hak temelli bir dayanışma anlayışının geliştirilmesi gerektiği ifade edildi. Bu çerçevede, kurultayın kalıcı bir dayanışma ağı olarak her yıl 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde toplanmasına karar verildi.

Kadınlar en çok zarar görenler ancak en büyük sorumluluğu üstlenenler

Katılımcılar, kadınların afetlerde en fazla zarar gören kesim olmasına rağmen, kriz sonrası yaşamın onarılmasında en ağır yükü omuzladıklarına dikkat çekti. 6 Şubat depremlerinde ortaya çıkan sorunlardan hareketle afet politikalarında köklü değişikliklerin gerekliliğine işaret edildi.

Deprem sonrası binlerce insanın iki yıldır konteyner kentlerde yaşamaya devam etmek zorunda bırakıldığı hatırlatılarak, bu durumun özellikle kadınlar ve çocuklar için yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığı ifade edildi. Kalıcı konut üretimine öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı.

Afetlerde cinsiyetçilik ve hak ihlalleri gündeme geldi

Kurultayda, afet müdahalelerinde ve yardım organizasyonlarında karşılaşılan cinsiyetçi uygulamalar da ele alındı. Kadınların doğum kontrolüne erişiminin kısıtlanması, bakım yükünün kadınların omuzlarına yüklenmesi, kadına karşı şiddetle mücadelede politika eksikliği gibi birçok sorun masaya yatırıldı. Katılımcılar, bu eşitsizliklerin afet sonrası çarpan etkisiyle daha da derinleştiğini ifade etti.

“İstanbul Sözleşmesi yaşatır, yaşasın kadın dayanışması”

Kadın örgütleri, eşitliğin tüm politikalarda temel hedef haline getirilmesi gerektiğini vurguladı. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin göz ardı edilmesi ve "Aile Yılı" gibi uygulamalarla kadın haklarının geri plana itilmesine tepki gösterildi.

Kurultay, "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır, Yaşasın Kadın Dayanışması" sloganlarıyla sona erdi.

Kurultayların devamlılığı sağlanacak

Alınan kararlar doğrultusunda, kurultayların sekretaryasını Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) yürütecek. Kadın örgütleri arasında iletişimin sürdürülmesi amacıyla ortak ağlar kurulacak. İkinci kurultay, deprem odaklı olarak planlanacak ve bağımsız kadın örgütleriyle birlikte organize edilecek.

KADAV’dan yapılan açıklamada, kurultayın Türkiye’de ve dünyada kadın-erkek eşitliği mücadelesine ve eşitlikçi afet yönetimi politikalarına önemli katkılar sunacağına olan inanç dile getirildi.

(EMK)