Adalet Kaya’dan Bakanlığa 'Kadın Doğum Hastanesi' önergesi: "Koltuk bile yok”

*Milletvekili, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na hastaneyle ilgili idari soruşturma olup olmadığı, ek ödenek ayrılıp ayrılmadığı, son 5 yılda gelen şikâyet sayısı ve Diyarbakır genelinde denetimlerin artırılıp artırılmayacağı konularında sorular yöneltti.

*Kaya, hastanedeki koşulların asgari standartların çok altında kaldığını ve hijyen ile konfor açısından yetersiz olduğunu belirterek, sorunların ancak basına yansıdıktan sonra Valilik müdahalesiyle ele alınmasının idari zafiyet gösterdiğini vurguladı.

*DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Diyarbakır Kadın Doğum Hastanesindeki yetersiz bekleme alanları ve donanım eksikliği nedeniyle kadınlar ile çocukların mağdur edildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Diyarbakır Kadın Doğum Hastanesinde bekleme alanlarının ve genel donanımın yetersizliği nedeniyle kadınlar ile çocukların mağdur edildiği iddiaları Meclis gündeminde.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, kamu kurumlarının insan onuruna yaraşır ve hijyenik hizmet sunma yükümlülüğü olduğunu belirterek hastanedeki koşulların asgari standartların çok altında kaldığını vurguladı.

"Sorunlar ancak basına yansıyınca müdahale edildi"

Önergenin gerekçesinde hastane yönetiminin temel işlevlerini yerine getirmediğini belirten Adalet Kaya, idari zafiyete dikkat çekti şöyle dedi:

"Diyarbakır Kadın Doğum Hastanesinde bekleme alanlarının, koltukların ve genel donanımın yetersiz kalması, sağlık hizmetine erişimde ciddi mağduriyetler yaratmaktadır. Kadınlar ve çocuklar, tedavi süreçlerinde asgari hijyen ve konfor standartlarından uzak fiziki mekânlara maruz bırakılmaktadır. Hastane yönetiminin doğrudan çözmesi gereken temel fiziki sorunların ancak basına yansıdıktan sonra Valilik müdahalesi ile ele alınması, ortada açık bir idari zafiyet ve ihmal olduğunu göstermektedir."

Sorular

Diyarbakır genelindeki tüm sağlık tesislerinde denetimlerin artırılması çağrısında bulunan Kaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na şu soruları yöneltti:

Diyarbakır Kadın Doğum Hastanesindeki fiziki yetersizlikler ve kamuoyuna yansıyan ihmaller hakkında Bakanlığınızca başlatılmış idari bir soruşturma veya inceleme bulunmakta mıdır?

Hastanede kadınlar ve çocuklar için ayrılan poliklinik bekleme salonları, hasta odaları ve ortak kullanım alanlarının acilen iyileştirilmesi ve yenilenmesi amacıyla Bakanlığınızca bir ek ödenek ayrılmış mıdır?

Son 5 yıl içerisinde söz konusu hastanenin donanım eksikliği, oturma alanı yetersizliği ve temizlik sorunlarına dair CİMER, SABİM (184) veya İl Sağlık Müdürlüğüne kaç şikâyet ulaşmıştır ve bu şikâyetler üzerine hangi adımlar atılmıştır?

Basına yansıyan ve vatandaşların tepkisini çeken bu fiziki koşullara dair Bakanlığınızın önceden bilgisi bulunmakta mıdır?

Diyarbakır genelindeki kamu hastanelerinde nitelikli, erişilebilir ve hijyenik sağlık hizmeti sunumunu güvence altına almak adına fiziki denetimlerin sıklığı artırılacak mıdır?

(EMK)