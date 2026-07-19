Adalet Bakanı Gürlek'ten Muhsin Yazıcıoğlu açıklaması

*Soruşturmada FETÖ'nün mahrem yapılanması, örgütsel irtibatlar, ByLock yazışmaları, Adil Öksüz bağlantısı ve "tasarlayarak kasten öldürme" suçuna iştirak iddiaları inceleniyor. Gürlek, maddi gerçeğe ulaşmak için soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

*Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı; 27 kişi gözaltına alındı, 19'u tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise başka dosyalardan cezaevinde bulunuyor.

*Adalet Bakanı Akın Gürlek, BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma hakkında açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009'da yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ bağlantılarının, örgütsel ilişkilerin ve çeşitli dijital materyallerin incelendiğini belirtti. Soruşturmanın "maddi gerçeğe ulaşmak amacıyla" sürdürüldüğünü ifade eden Gürlek, sürecin hukuk çerçevesinde devam ettiğini söyledi.

Bakan Gürlek, açıklamasında soruşturmanın kamuoyunda geniş yankı uyandıran dosyalardan biri olduğunu belirterek, "Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma, milletimizin vicdanında derin iz bırakmış dosyalardan biridir" dedi.

Gürlek'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma, milletimizin vicdanında derin iz bırakmış dosyalardan biridir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından çok yönlü yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapılmış; 27 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19’u tutuklanmış, 8’i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Diğer 2 şüpheli ise cezaevinde tutuklu bulunmaktadır.

Dosyada FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz Darbe Girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, ByLock yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirilmektedir.

Bu dosya, yalnızca geçmişte yaşanmış acı bir olayın değil; devletin kılcal damarlarına sızarak hakikati karartmaya çalışan FETÖ’nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosyadır. Yargı makamlarımız, hukukun çizdiği sınırlar içinde ve deliller ışığında maddi gerçeğe ulaşmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

Şunu özellikle ifade etmek isterim: Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir. Hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına, hiçbir örgütlü yapının milletimizin adalet beklentisinin önüne geçmesine müsaade edilmeyecektir.

Bu vesile ile bir kez daha soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ve soruşturma sürecinden görev alan tüm kamu görevlilerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının arka planı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği 25 Mart 2009 tarihli helikopter kazasına ilişkin soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 27 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 19 kişinin tutuklanmasına, 8 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve FETÖ/PDY bağlantılarının araştırıldığı dosya kapsamında alındı. Savcılık, şüpheliler hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçuna iştirakiddiasını ve örgütsel bağlantıları incelemeye aldı. Dosyada incelenen başlıklar arasında: FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılar,

örgütsel irtibatlar,

ByLock yazışmaları,

15 Temmuz darbe girişiminin firari isimlerinden Adil Öksüz ile bağlantı iddiaları,

daha önce FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerin durumları yer alıyor. Bakan Akın Gürlek'in açıklamasına göre, soruşturma kapsamında 27 kişi gözaltına alındı, 19 kişi tutuklandı, 8 kişi hakkında adli kontrol uygulandı; ayrıca iki şüpheli zaten başka dosyalar kapsamında cezaevinde bulunuyor. Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, BBP İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ve pilot Mustafa Kaya İstektepe, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düşen helikopterde yaşamını yitirmişti. Bu yeni soruşturma dalgası, 2009'dan bu yana farklı aşamalardan geçen Yazıcıoğlu dosyasındaki önceki soruşturma ve davalardan ayrı olarak, özellikle FETÖ bağlantıları iddiası üzerinden yürütülen güncel incelemeyi ifade ediyor.

(EMK)