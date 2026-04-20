ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.04.2026 17:29 20 Nisan 2026 17:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.04.2026 17:50 20 Nisan 2026 17:50
Okuma Okuma:  1 dakika

Açlık grevindeki tutsağa zorla müdahale

Döşemealtı Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nden hastaneye kaldırılan açlık grevindeki mahpuslardan Gürkan Türkoğlu’na zorla müdahale edildi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: MA

Antalya Döşemealtı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde, "kuyu tipi" olmayan bir cezaevine sevk talebiyle Tahsin Sağaltıcı ve Gürkan Türkoğlu 266, Hüseyin Özen ise 246 gündür açlık grevini sürdürüyor.

Mahpuslar, sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine 13 Nisan'da Antalya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Mahpusların durumuna ilişkin Halkın Hukuk Bürosu’nun (HHB) yaptığı açıklamaya göre, Gürkan Türkoğlu’na hastanede zorla müdahale edildi. Türkoğlu’nun yoğun bakım ünitesinde yatağa kelepçeli tutulduğu ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Sağlık riski arttı

Öte yandan, açlık grevindeki diğer tutsaklardan Tahsin Sağaltıcı’nın Türkoğlu’na yapılan zorla müdahaleden dolayı şeker ve su alımını kestiği bilgisini vererek bunun Sağaltıcı’nın sağlık durumuna ilişkin riskleri daha da artırdığı belirtildi.

Sürece ilişkin olarak İnsan Hakları Derneği (İHD) Antalya Şube Yöneticileri ve avukatları ailelerle birlikte hastaneye geçtiği ve görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.

"Zorla müdahale işkencedir"

ÇHD'den yapılan yazılı açıklamada ise "Kuyu tipi olmayan bir hapishaneye sevk talebiyle açlık grevindeki tutsak Gürkan Türkoğlu, iradesi dışında yoğun bakıma alınmış ve kendisine zorla müdahale gerçekleşmiştir. Zorla müdahale işkencedir!" notu paylaşıldı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Kuyu Tipi Cezaevleri Antalya açlık grevleri
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git