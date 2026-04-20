Açlık grevindeki tutsağa zorla müdahale

Antalya Döşemealtı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde, "kuyu tipi" olmayan bir cezaevine sevk talebiyle Tahsin Sağaltıcı ve Gürkan Türkoğlu 266, Hüseyin Özen ise 246 gündür açlık grevini sürdürüyor.

Mahpuslar, sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine 13 Nisan'da Antalya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Mahpusların durumuna ilişkin Halkın Hukuk Bürosu’nun (HHB) yaptığı açıklamaya göre, Gürkan Türkoğlu’na hastanede zorla müdahale edildi. Türkoğlu’nun yoğun bakım ünitesinde yatağa kelepçeli tutulduğu ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Sağlık riski arttı

Öte yandan, açlık grevindeki diğer tutsaklardan Tahsin Sağaltıcı’nın Türkoğlu’na yapılan zorla müdahaleden dolayı şeker ve su alımını kestiği bilgisini vererek bunun Sağaltıcı’nın sağlık durumuna ilişkin riskleri daha da artırdığı belirtildi.

Sürece ilişkin olarak İnsan Hakları Derneği (İHD) Antalya Şube Yöneticileri ve avukatları ailelerle birlikte hastaneye geçtiği ve görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.

"Zorla müdahale işkencedir"

ÇHD'den yapılan yazılı açıklamada ise "Kuyu tipi olmayan bir hapishaneye sevk talebiyle açlık grevindeki tutsak Gürkan Türkoğlu, iradesi dışında yoğun bakıma alınmış ve kendisine zorla müdahale gerçekleşmiştir. Zorla müdahale işkencedir!" notu paylaşıldı.

