Abhazyalı sanatçı Batal Capua’nın eserleri Ankara’da sergilenecek

Abhazya’nın tanınmış sanatçılarından, “halk sanatçısı” unvanına sahip Batal Capua’nın eserleri Ankara’da sergilenecek.

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) ile Ankara Çerkes Derneği’nin düzenlediği sergi, 7-13 Eylül 2026 tarihleri arasında Zafer Güzel Sanatlar Galerisi’nde ziyarete açık olacak.

Capua’nın reprodüksiyon eserlerinden oluşan sergide, Abhazya’nın kültürel hafızası, insanları, doğası ve gündelik yaşamına ilişkin çalışmalar yer alacak. Organizatörler, etkinliğin Abhazya ile diaspora arasındaki kültürel ve sanatsal bağların güçlendirilmesine katkı sunmasını amaçlıyor.

KAFFED Abhazya Çalışma Grubu ile Kültür Sanat Çalışma Grubu’nun ortak çalışmasıyla hazırlanan program kapsamında Capua, Ankara’da bir söyleşiye ve “master class” etkinliğine de katılacak.

Program 6 Eylül Pazar, 20.00 – Söyleşi Ankara Çerkes Derneği’nde yapılacak söyleşide Capua’nın sanat anlayışı, eserleri ve kültürel hafızaya yaklaşımı ele alınacak. 7 Eylül Pazartesi, 17.30 – Sergi açılışı Zafer Güzel Sanatlar Galerisi’ndeki serginin açılışı sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek. 8 Eylül Salı, 13.00-15.00 – Master Class Capua, Zafer Güzel Sanatlar Galerisi’nde düzenlenecek çalışmada sanat pratiğini ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Sergi, 13 Eylül’e kadar Zafer Güzel Sanatlar Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.

(HA)