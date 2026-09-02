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YT: Yayın Tarihi: 02.09.2026 11:30 2 Eylül 2026 11:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.09.2026 11:37 2 Eylül 2026 11:37
Okuma Okuma:  1 dakika

Abhazyalı sanatçı Batal Capua’nın eserleri Ankara’da sergilenecek

Abhazyalı sanatçı Batal Capua’nın reprodüksiyon eserlerinden oluşan sergi, 7-13 Eylül’de Ankara’da izleyiciyle buluşacak. Capua, sergi programı kapsamında söyleşi ve atölyeye de katılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Abhazyalı sanatçı Batal Capua’nın eserleri Ankara’da sergilenecek
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Abhazya’nın tanınmış sanatçılarından, “halk sanatçısı” unvanına sahip Batal Capua’nın eserleri Ankara’da sergilenecek.

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) ile Ankara Çerkes Derneği’nin düzenlediği sergi, 7-13 Eylül 2026 tarihleri arasında Zafer Güzel Sanatlar Galerisi’nde ziyarete açık olacak.

Capua’nın reprodüksiyon eserlerinden oluşan sergide, Abhazya’nın kültürel hafızası, insanları, doğası ve gündelik yaşamına ilişkin çalışmalar yer alacak. Organizatörler, etkinliğin Abhazya ile diaspora arasındaki kültürel ve sanatsal bağların güçlendirilmesine katkı sunmasını amaçlıyor.

KAFFED Abhazya Çalışma Grubu ile Kültür Sanat Çalışma Grubu’nun ortak çalışmasıyla hazırlanan program kapsamında Capua, Ankara’da bir söyleşiye ve “master class” etkinliğine de katılacak.

Program

6 Eylül Pazar, 20.00 – Söyleşi

Ankara Çerkes Derneği’nde yapılacak söyleşide Capua’nın sanat anlayışı, eserleri ve kültürel hafızaya yaklaşımı ele alınacak.

7 Eylül Pazartesi, 17.30 – Sergi açılışı

Zafer Güzel Sanatlar Galerisi’ndeki serginin açılışı sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek.

8 Eylül Salı, 13.00-15.00 – Master Class

Capua, Zafer Güzel Sanatlar Galerisi’nde düzenlenecek çalışmada sanat pratiğini ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Sergi, 13 Eylül’e kadar Zafer Güzel Sanatlar Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Batal Capua Abhazya kaffed
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