ABD’nin en işlek banliyö sistemi durdu: Long Island Rail Road işçileri grevde

Kuzey Amerika’nın en büyük banliyö demiryolu sistemi, New York kent bölgesinde sendikalı çalışanların greve gitmesinin ardından dün (15 Mayıs) tamamen durdu.

Kente doğu banliyölerinden hizmet veren Long Island Rail Road (LIRR), yaklaşık iş gücünün yarısını temsil eden beş sendikanın gece yarısı iş bırakmasıyla birlikte sabahın erken saatlerinde seferlerine son verdi.

Son sözleşme görüşmeleri maaşlar ve sağlık sigortası primleri konusundaki anlaşmazlık nedeniyle tıkanmış durumda. Aylardır devam eden müzakerelere rağmen taraflar uzlaşmaya varamazken, sürece ABD Başkanı Donald Trump yönetimi de arabuluculuk amacıyla dahil olmuştu. Talepleri karşılanmayan sendikalar, cumartesi saat 00.01 itibarıyla yasal grev hakkını kullanabilir hâle geldi.

Lokomotif Mühendisleri ve Tren Görevlileri Kardeşliği Ulusal Başkan Yardımcısı Kevin Sexton, yeni bir görüşme planlanmadığını söyleyerek “Sürecin bu noktasında birbirimizden oldukça uzağız ve bundan dolayı gerçekten üzgünüz,” dedi.

Metropoliten Ulaşım Otoritesi (MTA) Başkanı Janno Lieber ise kurumun “ücret konusunda sendikaların talep ettiği her şeyi verdiğini” ve sendikaların başından beri greve gitmeyi planladığını iddia etti.