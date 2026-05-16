ABD’nin en işlek banliyö sistemi durdu: Long Island Rail Road işçileri grevde
Kuzey Amerika’nın en büyük banliyö demiryolu sistemi, New York kent bölgesinde sendikalı çalışanların greve gitmesinin ardından dün (15 Mayıs) tamamen durdu.
Kente doğu banliyölerinden hizmet veren Long Island Rail Road (LIRR), yaklaşık iş gücünün yarısını temsil eden beş sendikanın gece yarısı iş bırakmasıyla birlikte sabahın erken saatlerinde seferlerine son verdi.
Lokomotif Mühendisleri ve Tren Görevlileri Kardeşliği Ulusal Başkan Yardımcısı Kevin Sexton, yeni bir görüşme planlanmadığını söyleyerek “Sürecin bu noktasında birbirimizden oldukça uzağız ve bundan dolayı gerçekten üzgünüz,” dedi.
Metropoliten Ulaşım Otoritesi (MTA) Başkanı Janno Lieber ise kurumun “ücret konusunda sendikaların talep ettiği her şeyi verdiğini” ve sendikaların başından beri greve gitmeyi planladığını iddia etti.
Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri
ABD merkezli The Associated Press’in (AP) aktardığına göre, 1994 yılındaki iki günlük grevden bu yana LIRR’de ilk kez yaşanan grev hafta sonunu aşarsa, her iş günü yaklaşık 250 bin yolcunun kullandığı sistem kapanmış olacak.
Birçok yolcunun alternatif olarak yoğun trafikli karayollarına yönelmesi bekleniyor.
New York Valisi Kathy Hochul, Long Islandlılara mümkünse evden çalışmalarını önerdi. MTA ise New York metro hatlarına sınırlı servis sağlayacak otobüsler planlandığını açıkladı; ancak bu plan tüm yolcu kapasitesini karşılayabilecek düzeyde değil.
MTA, sendikaların taleplerinin tren bilet fiyatlarını artırabileceğini ve diğer sendikalarla yürütülen müzakereleri de etkileyebileceğini iddia ediyor. Sendikalar ise enflasyon ve yaşam maliyetleri nedeniyle daha yüksek ücretlerin hakları olduğunu savunuyor. (TY)