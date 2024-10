ABD seçimlerinde tarafsızlık ilan eden Washington Post, abonelerinin yüzde 10'unu kaybetti

Washington Post’un onlarca yıldır devam eden başkan adaylarını destekleme geleneğine son vermesinin ardından gazete en az 250 bin okuyucu kaybetti.

Gazetenin 2,5 milyon abonesi olduğu düşünülünce kayıp oranı yüzde 10 seviyesinde.

Gazetenin yayın kurulu, Donald Trump’a karşı Demokrat Parti adayı Kamala Harris'i destekleyen bir rapor hazırladı, ancak Cuma günü bunun yerine seçimi okuyucuların kendi kararlarına bırakacağını duyurdu: "Washington Post bu seçimde bir başkan adayını desteklemeyecek. Gelecekteki herhangi bir başkanlık seçiminde de..."

Gazetenin sahibi Jeff Bezos da Pazartesi günü “Amerikalılar haber medyasına güvenmiyor” başlığıyla bir makale yayınladı. Makalede kararı savundu ve başkanlık desteklerinin "seçim sonuçlarını etkilemediğini" ve "taraflılık algısı yarattığını" belirtti. Bezos “Çoğu insan medyanın taraflı olduğuna inanıyor. Bunu görmeyen herkes gerçeğe yeterince dikkat etmiyor ve gerçeklikle savaşanlar kaybediyor” diye yazdı.

Bezos ayrıca 11 yıldır Washington Post'ta kendi çıkarları lehine bir karar almadığını söyleyip “Burada herhangi bir çıkar ilişkisi söz konusu değil” dedi.

Washington Post bir gelenek olarak 1976'dan beri seçimlerde hangi adayı desteklediğini açıklıyor. Çoğunlukla da Demokrat adayları.

Gelişmeler üzerine 10 kişilik yayın kurulunun üç üyesi, David Hoffman, Molly Roberts ve Mili Mitra görevlerini bıraktı. Genel yayın yönetmeni Robert Kagan da protesto amacıyla istifa etti.

21 köşe yazarı da gazetenin "başkan adayını desteklemeyi reddetmesinin bir hata olduğunu" söyleyen bir bildiriye imza attı.

Bezos'un milyarder bir iş insanı olarak şirketlerinin milyarlarca dolar değerindeki hükümet sözleşmelerine bağımlı olduğu göz önüne alındığında, Post'un durumu özellikle kaotik olacak.

Ancak tarafsızlık ilan eden ilk gazete Bezos’un Washington Post’u değil. Ülke çapında giderek artan sayıda gazete, giderek kutuplaşan siyasi ortamı gerekçe göstererek siyasi desteklerden uzaklaşmayı seçiyor.

Los Angeles Times gazetesi, seçim öncesinde Harris'in desteğini çektiği için ülke çapında istifalar ve abonelik iptalleriyle karşı karşıya.

Minnesota Star Tribune gazetesi, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, günümüzün kutuplaştırıcı siyasi ortamına atıfta bulunarak, 2024 seçimlerinde adayları veya davaları desteklemeyeceğini belirtti.

Chicago Tribune ve Denver Post gibi Alden Global Capital'e ait 200'den fazla yayın da 2022'de kamuoyundaki söylemin "giderek daha da hırçınlaştığını" belirterek, görüş sayfalarında ulusal siyasi adayları artık desteklemeyeceklerini açıklamıştı.

New York Times da, bu yılın başlarında New York'taki yarışlarda adayları desteklemeyi bırakacağını ancak 160 yılı aşkın süredir devam eden başkan adaylarını destekleme geleneğini sürdüreceğini duyurmuştu.

New York Times, Las Vegas Sun, Philadelphia Inquirer, Boston Globe ve diğerleri Harris'i desteklerken, New York Post, Las Vegas Review-Journal ve Washington Times ise Trump'ı destekliyor.

Washington Post, ABD’de tiraj açısından The New York Times ve The Wall Street Journal'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

