ABD: İslam Merkezi'ne silahlı saldırı, ikisi saldırgan beş ölü

ABD'nin California eyaleti, San Diego kentindeki İslam Merkezi'ne yerel saatle, pazartesi sabahı 11 sularında silahlı iki genç erkeğin ateş açmasıyla başlayan saldırıda beş kişi öldürüldü.

Yaygın bir biçimde kınanan saldırı kentte ve ülkede sarsıntı yarattı.

Polisin verdiği bilgiye göre, ilk ihbarın gelmesinden dört dakika sonra güvenlik görevlileri olay yerine ulaştı. Yetkililer, 17 ve 19 yaşlarında iki erkeğin merkeze gelerek ateş açtığını belirtti.

San Diego Polis Şefi Scott Wahl, 11.45 sularında olay yerine vardıklarında, görevlilerin merkezin önünde üç yetişkinin cansız bedeniyle karşılaştıklarını söyledi. Polis, ölenlerden birinin saldırıya karşı koyarak daha çok ölümü engelleyen merkezdeki güvenlik görevlisi olduğunu açıkladı.

Polisler, silahlı saldırganı ararken merkeze 600-700 metre mesafede, bir park ve bahçe görevlisi kendisine ateş açıldığını ancak isabet almadığını bildirdi. Polis şefi başka bir sokakta ilerleyen görevliler sonunda iki genç silahlı saldırganı ölü olarak buldu. Polis gençlerin kendi kendilerini vurduklarını ileri sürdü.

Halen olay bir nefret suçu olarak soruşturuluyor. Bir kaynak silahlı saldırganların cesetlerinin bulunduğu aracın içinde İslam karşıtı yazılar elde edildiğini söyledi. Aynı yetkili ayrıca, şüphelilerden biriyle bağlantılı, ırksal üstünlükçülüğe övgüler belirten bir intihar notu bulunduğunu ve aracın içinde nefret söylemi içeren başka materyallere de rastlandığını belirtti.

Müslümanlar şokta

Saldırının gerçekleştiği Clairemont mahallesi olayın sarsıntısını henüz atlatmış değil. Cami imamı Taha Hassane, “Daha önce hiç böylesine bir trajedi yaşamadık,” dedi. “Bir ibadethaneyi hedef almak son derece vahim ... İnsanlar İslam Merkezi’ne ibadet etmek, kutlama yapmak ve bir şeyler öğrenmek için geliyorlar.”

San Diego’daki Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi’nin (CAIR) İcra Direktörü Tazheen Nizam, okuldaki çocukların ve öğretmenlerin polis tarafından tahliye edilerek yakındaki bir kiliseye götürüldüğünü belirtti.

Güney Kaliforniya İslam Şura Konseyi Başkanı Deana Helmy, “Bu durum açıkçası son derece endişe verici,” dedi. “Burası bir ibadethane. İçeride bir okul ve bir şeyler öğrenmeye çalışan çocuklar var; böylesine bir olayı yaşamak gerçekten çok talihsiz.”

Kurban bayramı arifesindeki saldırı kaygıyı derinleştirdi

Başkan, silahlı saldırının, Hac ibadetini yerine getirilip Kurban Bayramı’nın kutlandığı Zilhicce ayının hemen başında gerçekleştiğini vurgulayarak “Aya bu şekilde başlamak biraz gerginlik yaratıyor ve içimizde bir korku var,” dedi.

Silahlı saldırı, merkez ve cami bünyesinde faaliyet gösteren okulda derslerin devam ettiği sırada meydana geldi. K-12 (okul öncesinden lise son sınıfa kadar) eğitim veren kurumun ilkokul sınıfları merkez binasında yer alırken, 4. sınıftan 12. sınıfa kadar olan bölümler ayrı bir kampüste eğitim veriyor. Okulun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu kurum San Diego’daki tek akredite İslam okulu olma özelliğini taşıyor. San Diego İslam Merkezi Başkanı Ahmed Shabaik, kısa bir röportajda yaptığı açıklamada, olayda hiçbir çocuğun yaralanmadığını belirtti.

Medeni haklar kuruluşu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin (CAIR) Kaliforniya Şubesi Başkanı Hussam Ayloush, saldırının ardındaki saiklere dair ayrıntılar belirginleştikçe cemaat önderlerinin liderlerinin gelecekte izleyecekleri yola ilişkin daha net konuşabileceklerini dile getirdi.

Ayloush, “Şu an her şey belirsizliğini koruyor,” dedi. “Bir saik tespit ettiğimizde; ortada bir güvenlik ihlali olup olmadığını, olayın nefret saikiyle işlenip işlenmediğini belirleyebiliriz. Kuşkusuz, bu tür olaylar [silahlı saldırılar] son ​​derece rastgeledir; ancak şu aşamada henüz kimse kesin bir şey bilmiyor.”

Bu arada kendisi, kurumunun, güvenlik protokollerinin eksiksiz bir şekilde yürürlükte olduğundan emin olmak amacıyla Kaliforniya genelindeki camilerle iletişime geçtiğini belirtti.

“Gereksiz bir paniğe yol açmadan iletişim kurmak istiyoruz; zira günün sonunda hayatlarımızı yaşamaya, camiye özgürce gelmeye ve çocuklarımızı okullarına götürmeye devam etmek zorundayız.”

(AEK)