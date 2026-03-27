ABD, İranlı hacker grubu "Handala"nın FBI Başkanı Patel'in e-posta hesabını ele geçirdiğini doğruladı

İran bağlantılı hackerlar, FBI Direktörü Kash Patel’in kişisel e-posta hesabını ele geçirdiklerini iddia ederek, gelen kutusundan alındığını söyledikleri fotoğraflar ve diğer belgeleri yayımladı.

Newsweek'in haberine göre, kendilerini Handala Hack Ekibi olarak adlandıran grup, web sitelerinde Patel’in “başarıyla hacklenen kurbanları” arasında olduğunu belirtti.

İran'ın resmi İngilizce haber servisi Press TV de Handala Hack Ekibi'nin açıklamasının yanı sıra ABD Adalet Bakanlığının, FBI Direktörü'nün e-posta hesabının ele geçirildiğini doğruladığını açıkladı. Patel'in ele geçirilen bazı fotoğraflarını ve belge örneklerini dolaşıma soktu.

"Handala Hack Ekibi"nin yayımladığı Kash Patel'in gelen kutusundan hacklenmiş bir fotoğraf

ABD Adalet Bakanlığından bir yetkili de Patel’in e-posta hesabının ele geçirildiğini ilk olarak Reuters’a doğruladı ve internette paylaşılan malzemenin sahici göründüğünü söyledi.

Newsweek'e konuşan bir sözcü, “FBI, kötü niyetli aktörlerin Direktör Patel’in kişisel e-posta bilgilerini hedef aldığının farkındadır ve bu faaliyetle ilişkili potansiyel riskleri azaltmak için gerekli tüm adımları atmıştır,” dedi. Bununla birlikte “Söz konusu bilgiler[in] tarihsel nitelikte [olduğunu] ve herhangi bir devlet bilgisini içerme[diğini]," de ekledi.

Newsweek, hacklendiği söylenen gmail adresinin, daha önce "dark web" istihbarat firması District 4 Labs tarafından ortaya çıkarılan geçmişe dönük veri ihlallerinde Patel ile ilişkilendirilen bir adresle eşleştiğini belirledi.

"Handala Hack Ekibi", web sitelerinde FBI’nın alan adlarına el koyması ve üyeleri için 10 milyon dolarlık ödül koymasına bu hack ile misilleme yapmayı kararlaştırdıklarını açıkladı.

FBI olaydan sonra, Dışişleri Bakanlığının "Adalet için Ödül" programının “İran merkezli Handala Hack Ekibi"nin ortaya çıkarılmasına yönelik bilgi için 10 milyon dolara kadar ödül” koyduğunu açıkladı.

Neler sızdırıldı?

Yayımlanan malzemeler arasındaki örneklerde, Patel'in 2010’dan 2019’a kadar uzanan kişisel ve işle ilgili yazışmaları karışık bir şekilde yer alıyor. Ancak ihlalin kapsamı ve hesaba nasıl erişildiği henüz netleşmiş değil.

Paylaşılanlar arasında Patel’in seyahatleri sırasında çekildiği anlaşılan kişisel fotoğraflar ve bir özgeçmişi de var.

Handala web sitesinde, “FBI’ın sözde ‘aşılamaz’ sistemleri, ekibimiz tarafından birkaç saat içinde çökertildi," dedi. “E-postalar, konuşmalar, belgeler ve hatta gizli dosyalar dahil Kash Patel’e ait tüm kişisel ve gizli bilgiler artık kamuya açık olarak indirilebilir.”

Bilgi Kutusu | Handala Hack Ekibi hakkında Batılı siber güvenlik araştırmacıları, Handala’yı İran hükümetiyle bağlantılı siber istihbarat birimleri tarafından kullanılan birkaç çevrimiçi kimlikten biri olarak değerlendiriyor. Grup kendisini Filistin yanlısı bir kolektif olarak tanımlıyor ve daha önce ABD şirketlerine yönelik siber saldırıların sorumluluğunu üstlenmişti. 19 Mart’ta ABD Adalet Bakanlığı, İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı tarafından kullanılan dört alan adına el koyduğunu açıkladı. Bunlar arasında Handala ile bağlantılı ve son haftalarda ABD ve diğer hedeflere yönelik saldırılarda kullanılmış siteler de bulunuyordu. FBI Direktörü Kash Patel 19 Mart'ta düzenlediği basın açıklamasında “İran, Amerikalıları terörize etmek ve muhalifleri susturmak için sahte web sitelerinin ve klavye tehditlerinin arkasına saklanabileceğini düşünüyor." dedi. “Operasyonlarının dört temel ayağını çökerttik ve henüz bitirmedik. FBI, bu korkak ölüm tehditlerinin ve siber saldırıların arkasındaki her aktörü avlayacak ve Amerikan kolluk kuvvetlerinin tüm gücünü üzerlerine indirecektir.”

(AEK)