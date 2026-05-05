ABD: "Gizli Servis" Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurduğunu duyurdu

İç Güvenlik Bakanlığına bağlı "Gizli Servis", Beyaz Saray yakınlarında sivil polis memurları ve ajanlar tarafından silah taşıdığı görülen bir kişinin vurularak yakalandığını duyurdu. Açıklamaya göre, vurulan kişi, pazartesi günü Washington Anıtı yakınlarında polislere ateş açtıktan sonra kolluk kuvvetleri tarafından vuruldu.

Gizli Servis Müdür Yardımcısı Matt Quinn, sivil polislerin bir kişiyi saat 15:30 dolayında Beyaz Saray yerleşkesi yakınlarındaki bölgede gördüğünü ve silah taşıdığını belirlediklerini söyledi. Ajanlar silahlı olduğunu düşündükleri kişiyi kısa bir süre takip ettikten sonra resmi polis görevlileriyle iletişime geçti.

Kimliği belirsiz kişi, üniformalı polis memurları kendisine yaklaşırken kaçmaya çalıştı. Quinn, şüphelinin polislere ateş ettiğini ve polislerin de karşılık verdiğini söyledi.

Çatışmaya girdiği söylenen kişi yerel bir hastaneye kaldırıldı. Quinn, şüphelinin durumu hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtti.

Quinn'in verdiği bilgiye göre, olay sırasında oradan geçmekte olan bir "çocuk" da çevik kuvvet tarafından vuruldu. Ancak ciddi bir yarası olmadığı söylenen çocuk da hastaneye kaldırıldı. Quinn, bu yaralının şüphelinin silahından çıkan kurşunlarla vurulup vurulmadığını kesin olarak söyleyemediklerini belirtti. "Bunu doktorların belirlemesini bekleyeceğiz," dedi, ancak "soruşturmacıların çocuğun şüpheli tarafından vurulduğuna inandığını" da ekledi.

Beyaz Saray'a giriş çıkışlar kapatıldı

Olayın soruşturulması sırasında Beyaz Saray'a giriş çıkışlar kısa süreliğine kapatıldı. Gizli Servis, dışarıdaki gazetecileri brifing odasına aldı ve Trump etkinliğini kesintisiz sürdürdü.

Bir hafta önce de bir silahlı saldırganın Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine silah ve bıçaklarla saldırmaya çalışmasından sonra çatışma çıkmış ve bir Gizli Servis görevlisi vurulmuştu. Ancak çelik yelek giyen görevli ciddi bir yara almamıştı.

Quinn, pazartesi günü yaşanan olayın Trump ile ilgili olup olmadığının henüz bilinmediğini söyledi. Quinn, "Bu konuda tahminde bulunmayacağım," dedi. "Başkanı hedef alıp almadığını bilmiyorum, ama öğreneceğiz."

