ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 05.05.2026 03:36 5 Mayıs 2026 03:36
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.05.2026 04:10 5 Mayıs 2026 04:10
Okuma Okuma:  2 dakika

ABD: "Gizli Servis" Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurduğunu duyurdu

ABD Gizli Servisi'nin açıklamasına göre, pazartesi akşam üzeri Beyaz Saray yerleşkesi dolayında silah taşıdığından kuşkulanılan bir kişi polislerden kaçarken çatışma çıktı. Şüpheli vurularak yakalandı. Olayda oradan geçmekte olan bir çocuk da yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ABD: "Gizli Servis" Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurduğunu duyurdu
Olay sonrasında Beyaz Saray çevresinde alınan önlemler/Fotoğraf: ABC TV yayınından kayıt

İç Güvenlik Bakanlığına bağlı "Gizli Servis", Beyaz Saray yakınlarında sivil polis memurları ve ajanlar tarafından silah taşıdığı görülen bir kişinin vurularak yakalandığını duyurdu. Açıklamaya göre, vurulan kişi, pazartesi günü Washington Anıtı yakınlarında polislere ateş açtıktan sonra kolluk kuvvetleri tarafından vuruldu.

Gizli Servis Müdür Yardımcısı Matt Quinn, sivil polislerin bir kişiyi saat 15:30 dolayında Beyaz Saray yerleşkesi yakınlarındaki bölgede gördüğünü ve silah taşıdığını belirlediklerini söyledi. Ajanlar silahlı olduğunu düşündükleri kişiyi kısa bir süre takip ettikten sonra resmi polis görevlileriyle iletişime geçti.

Kimliği belirsiz kişi, üniformalı polis memurları kendisine yaklaşırken kaçmaya çalıştı. Quinn, şüphelinin polislere ateş ettiğini ve polislerin de karşılık verdiğini söyledi.

Çatışmaya girdiği söylenen kişi yerel bir hastaneye kaldırıldı. Quinn, şüphelinin durumu hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtti.

Quinn'in verdiği bilgiye göre, olay sırasında oradan geçmekte olan bir "çocuk" da çevik kuvvet tarafından vuruldu. Ancak ciddi bir yarası olmadığı söylenen çocuk da hastaneye kaldırıldı.  Quinn, bu yaralının şüphelinin silahından çıkan kurşunlarla vurulup vurulmadığını kesin olarak söyleyemediklerini belirtti. "Bunu doktorların belirlemesini bekleyeceğiz," dedi, ancak "soruşturmacıların çocuğun şüpheli tarafından vurulduğuna inandığını" da ekledi.

Beyaz Saray'a giriş çıkışlar kapatıldı

Olayın soruşturulması sırasında Beyaz Saray'a giriş çıkışlar kısa süreliğine kapatıldı. Gizli Servis, dışarıdaki gazetecileri brifing odasına aldı ve Trump etkinliğini kesintisiz sürdürdü.

Bir hafta önce de bir silahlı saldırganın Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine silah ve bıçaklarla saldırmaya çalışmasından sonra çatışma çıkmış ve bir Gizli Servis görevlisi vurulmuştu. Ancak çelik yelek giyen görevli ciddi bir yara almamıştı.

Quinn, pazartesi günü yaşanan olayın Trump ile ilgili olup olmadığının henüz bilinmediğini söyledi. Quinn, "Bu konuda tahminde bulunmayacağım," dedi. "Başkanı hedef alıp almadığını bilmiyorum, ama öğreneceğiz."
(AEK)

Haber Yeri
Washington D.C.
beyaz saray silahlı çatışma
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git