HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.03.2026 23:32 19 Mart 2026 23:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.03.2026 00:29 20 Mart 2026 00:29
Okuma Okuma:  1 dakika

AB'den Ankara'ya SEPA'ya katılım daveti

AB, Türkiye’ye Avrupa'ya avro transferlerini ucuzlaştıracak ve hızlandıracak Tek Euro Ödeme Alanı (SEPA) sistemine katılım teklifi yaptı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Innus Bankası'nın müşterilerine SEPA hizmetlerine ilişkin bilgi notu

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, AB'nin geçtiğimiz ay Türkiye'ye entegrasyon çabalarını güçlendirmeye ve yurt dışına para gönderim maliyetlerini düşürmeye yönelik yararlarını göz önünde tutarak ortak ödeme sistemine katılma teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Vilcinskas, AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos'un şubattaki Ankara ziyaretinde bu teklifi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştüğünü aktardı.

41 ülkeyi kapsayan Avrupa Tek Ödeme Alanı (SEPA), sınır ötesi avro ödemelerini yurt içi para transferleri kadar kadar ucuz, hızlı ve güvenli kılıyor. Sisteme geçtiğimiz yıl katılan Arnavutluk, Moldova, Karadağ ve Kuzey Makedonya gibi nispeten daha sınırlı para transfer işlemleri yapan aday ülkelerin bu yolla yaklaşık toplam 500 milyon avro tasarruf edebileceği öngörülüyor.

Türkiye'nin yaklaşımı henüz belli olmadı 

Vilcinskas, "SEPA, aday ülke ve AB'nin önemli ticari ortağı olan Türkiye'nin ekonomik entegrasyonunu güçlendirmek için değerli bir fırsat sunabilir. Sınır ötesi euro transferlerini yurt içi işlemler kadar hızlı ve ucuz hâle getirerek Türk işletmeleri, tüketicileri ve diasporası için yıllık bazda ciddi tasarruf imkanı sunabilir" dedi.

Türkiye'nin katılımına ilişkin değerlendirmenin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan düzenlenmesi gerekiyor. 

(AEK)

