8 kentte açıklama: Hasta tutuklu Mehmet Emin Çam’ın yaşamı tehlikede

Ağır hasta mahpus Mehmet Emin Çam’ın sağlığının kritik eşiğe gelmesi üzerine insan hakları ve hukuk örgütleri Türkiye’nin pek çok kentinde eş zamanlı açıklama yaptı.

İstanbul, Diyarbakır, Van ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 8 merkezde yapılan açıklamalarda, cezaevinde yaşamını yitiren Mehmet Edip Taşar’ın durumu hatırlatılarak, benzer bir durumun yaşanmaması için Adalet Bakanlığı ivedilikle sorumluluk almaya çağrıldı.

İleri yaşı ve çoklu kronik hastalıklarına rağmen tahliye edilmeyen Çam’ın ailesi ise, "Babam artık bizi tanımıyor, tahliye için ölmesi mi bekleniyor?" diyerek tepki gösterdi.

Fotoğraf: Ayşegül Başar / bianet

İstanbul

İHD İstanbul Şubesi, hasta tutuklu Mehmet Emin Çam’ın serbest bırakılması için Beyoğlu’nda bulunan dernek binasında açıklama yaptı. Açıklamada, "Hasta mahpus Mehmet Emin Çam serbest bırakılsın" pankartı asıldı.

Açıklamada ilk olarak söz İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu Sözcüsü Meral Nergis Şahin, tahliye edilmeyen ve hayatını kaybeden Mehmet Edip Taşar’ın durumunun kendilerini üzdüğünü kaydetti. Yetkili devlet makamlarının adım atması gerektiğinin altını çizen Meral Nergis Şahin, hasta tutuklu Mehmet Emin Çam’ın da acilen serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Ardından basın metninin İHD İstanbul Yönetim Kurulu üyesi avukat Davut Arslan, okudu. Arslan, Çam’ın çok sayıda hastalığının olduğunu ve serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi: "İnsan Hakları Derneği olarak süreci yakından takip ediyor ve gerekli girişimlerde bulunduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz. Başta Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumları ivedilikle Mehmet Emin Çam ve bütün hasta mahpusların serbest bırakılması için sorumluluk almaya çağırıyoruz."

Şırnak

Hasta tutuklu Mehmet Emin Çam’ın durumuna ilişkin Cizre’de bulunan İHD şubesinde yapılan açıklamaya İHD Eş Genel Başkanları Oya Ersoy ile Cihan Aydın, İHD Bölge Temsilcisi Tahir Saçaklı, İHD Amed Şubesi Eşbaşkanı Ercan Yılmaz, ÖHD Şırnak Şubesi üyeleri ve çok sayıda avukat katıldı.

Ortak açıklamayı okuyan İHD Şırnak Şubesi Eşbaşkanı Şivan Sakman, Çam’ın yaşadığı hastalıklara dikkat çekti. Sakman, bir an önce Çam’ın serbest bırakılması gerektiğini belirtti:

"Mevcut sağlık durumu dikkate alındığında Mehmet Emin Çam’ın hapishanede tutulmaya devam edilmesi yaşam hakkı başta olmak üzere birçok hakkın ihlaline yol açma riski taşımaktadır. İnsan Hakları Derneği olarak süreci yakından takip ediyor ve gerekli girişimlerde bulunduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz. Başta Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumları ivedilikle Mehmet Emin Çam ve bütün hasta mahpusların serbest bırakılması için sorumluluk almaya çağırıyoruz."

Batman

İHD Batman Şubesi, de şube binası önünde açıklama yaptı. Kentte bulunan siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı açıklamada, "Cezaevlerinde ölümü değil yaşamı savunuyoruz. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın" pankartı açıldı.

Basın metnini okuyan İHD şube yöneticisi Zana Yücel Bozkurt, hasta tutukluların bir an önce tahliye edilmelerini istedi. Bozkurt, "İleri yaşı, çoklu ve kronik hastalıkları ile sürekli tedavi gerektiren durumu birlikte değerlendirildiğinde Mehmet Emin Çam’ın hapishane koşullarında yaşamını sağlıklı biçimde sürdürebilmesi mümkün değildir" dedi.

"Artık söyleyecek bir şeyimiz kalmadı"

Mehmet Emin Çam’ın kızı Şimel Çam ise ATK’nin "cezaevinde kalamaz" raporu vermesine rağmen tahliye edilmeyen ve yaşamını yitiren Mehmet Edip Taşar’ın durumuna değinerek, "Babamın da böyle olmaması için Adalet Bakanlığı’nın buna dur demesi gerekiyor. Babam hastaneye kelepçeli ve tekerlekli sandalyeyle getiriliyor. Bizi ve koğuştaki arkadaşlarını tanımıyor. Tahliye edilmesi için daha ne olması gerekiyor" diye sordu.

Hasta tutsakların biran önce tahliye edilmelerini talep eden Şimel Çam, "Bizim artık söyleyecek bir şeyimiz kalmadı" dedi.

Siirt

Siirt’te de İHD Şube binası önünde açıklama yapıldı. "Mirov bi mafên xwe mirove. İnsan haklarıyla insandır" pankartının açıldığı açıklama metnini, İHD Eşbaşkanı Zozan Akdoğan Nas okudu. Başta ağır hasta tutsak Mehmet Emin Çam olmak üzere bütün hasta tutsakların tahliye dilmelerini isteyen Zozan Akdoğan Nas, yetkili makamların bunu acilen yerine getirmelerini talep etti.

Diyarbakır İHD Diyarbakır Şubesi’nde yapılan açıklamada şube yöneticisi Ali İhsan Demirtaş, Çam’ın 18 Mart’ta Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 19 Mart’ta ise “tüberküloz şüphesi” ile Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildiğini belirtti. Çam’ın yeniden cezaevine götürüldüğünü, aileye sağlık durumu ve sevk sürecine dair yeterli bilgilendirme yapılmadığını vurgulayan Demirtaş, Mehmet Emin Çam’ın tutuklu bulunmasının yaşam hakkı başta olmak üzere birçok hakkın ihlaline yol açma riski taşıdığını söyledi. Demirtaş, “Başta Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumları ivedilikle Mehmet Emin Çam ve bütün hasta tutsakların serbest bırakılması için sorumluluk almaya çağırıyoruz” dedi. Dersim İnsan Hakları Derneği (İHD) Dersim Şubesi de hasta tutsak Mehmet Emin Çam’ın sağlık durumuna dair Sanat Sokağı’nda açıklama yaptı. “Hasta mahpus Mehmet Emin Çam için acil çağrı” pankartının ardından konuşan İHD Dersim Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Yaşar Sezgin, Mehmet Emin Çam’ın sağlık durumuna dikkat çekerek, infazının bir an önce ertelenmesini istedi. Van İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şubesi hasta tutuklu Mehmet Emin Çam için Dernek binalarında basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın metnini İHD Van Şube yöneticisi Avukat Kemal Tibelik okudu. Tibelik, “İnsan Hakları Derneği olarak süreci yakından takip ediyor ve gerekli girişimlerde bulunduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz. Başta Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumları ivedilikle Mehmet Emin Çam ve bütün hasta tutsakların serbest bırakılması için sorumluluk almaya çağırıyoruz” dedi. Hakkari İHD Hakkari Şubesi ise hasta tutuklu Mehmet Emin Çam için basın açıklaması yaptı. Eski belediye binası önünde yapılan açıklamaya, İHD, ÖHD ve KESK üyeleri katıldı. Basın metnini İHD Hakkari şubesi yönetim kurulu üyesi Av. Dündar Koç okudu. Ankara İHD Ankara Şubesi, dernek binasında açıklama yaptı. Metni İHD üyesi Barış Barışık okudu. Çam’ın sağlık durumuna dair bilgi veren Barışık, hasta tutuklu Çam’ın durumun ciddi olduğunu ve acil adım atılması gerektiğini vurguladı.

(AB)