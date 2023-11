78. Yunus Nadi Ödülleri sahiplerini buldu

2023 Yunus Nadi Ödülleri’nin kazananları açıklandı. Bu yıl 78’incisi düzenlenen yarışmada, seçici kurullar tarafından, zorlu bir değerlendirme sürecinin ardından 6 dalda 9 çalışma ödüle değer bulundu.

Öykü dalında 65, roman dalında 95, şiir dalında 47, sosyal bilimler araştırması dalında 18, karikatür dalında 25, fotoğraf dalında 13 olmak üzere toplam 263 yapıtın değerlendirildiği 78. Yunus Nadi Ödülleri’ni kazananlar şu isimler oldu:

“Roman” dalında Hikmet Hükümenoğlu, “Öykü” dalında Necati Tosuner, Gamze Efe, Semih Öztürk ve Öznur Unat, “Sosyal Bilimler Araştırması” dalında Dr. Serdar Şahinkaya ve Sinan Miser, “Karikatür” dalında Aşkın Ayrancıoğlu, “Şiir” dalında Süreyya Berfe.

Konur Ertop, Asuman Kafaoğlu-Büke, Zeynep Aliye, Öner Yağcı ve Gamze Akdemir'den oluşan seçici kurul, 78. Yunus Nadi Roman Ödülü'nün Hikmet Hükümenoğlu'nun Harika Bir Hayat adlı kitabına verilmesini kararlaştırdı.

Harika Bir Hayat



Harika!



İşlenmemiş bir elmas. Patlamaya hazır bir bomba. Ölüme uçan eşsiz bir kelebek.



1919'da başlayan, ne zaman bittiğini -henüz- bilemediğimiz bir hayat. Dokunduğu her şeyi güzelleştiren, dokunmadıklarında bile izini bırakan inanılmaz bir kadının, Harika'nın hayatı. Bazılarımız Harika, bazılarımız H. Kara, bazılarımız H. Ak olarak tanıyor onu - ki bunlar sadece bilinen kimlikleri. Yakın tarihimizin zor yıllarında, tanıdığımız simaların arasında dolaşan, dışarıdan normal görünse de ne zaman ne olağanüstülük göstereceği asla kestirilemeyen bir kadın.



Harika bir oyuncu, Harika bir şair, Harika bir istihbaratçı, Harika bir… Harika!



Körburun'un yazarı Hikmet Hükümenoğlu şaşırtmaya devam ediyor.



Her an yeni bir Harika'yla karşılaşabilirsiniz.



Harika, hislerini tarif ederken, "Sanki ben geriye çekildim ve başka bir kadın ışığa adım attı," cümlesini kuracaktı aylar sonra. Bu diğer kadın, kararlı, kendine güvenen ve başkalarının ne düşündüğüne aldırmayan biriydi. Sürekli kafasının içinde ona yeteri kadar iyi olmadığını söyleyip duran ses yok olmuş ve sırtındaki yük kalkar kalkmaz ruhu hafiflemişti.