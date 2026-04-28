ENGLISH KURDÎ
28 Nisan 2026 20:31
 Son Güncelleme: 28 Nisan 2026 21:30
Okuma: 2 dakika

5 seçmeninden biri politikalarında değişiklik yapmadıkça AKP'ye oy vermeyecek

PİAR araştırma şirketinin nisan başında yaptığı seçim araştırması, AKP seçmeninin yüzde 21,3'ünün politikaları aynen sürdürülürse partiye oy vermeyeceklerini ortaya çıkardı. CHP seçmeninin yalnızca yüzde 5'i oy vermek için parti politikalarında değişiklik bekliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

5 seçmeninden biri politikalarında değişiklik yapmadıkça AKP'ye oy vermeyecek
Bir sadık AKP seçmen grubu/Fotoğraf: The Independent

PİAR araştırma şirketi 3-6 Nisan arasında 26 ilde gerçekleştirdiği seçim araştırmasının seçmenlerin oylarının partiler arasında nasıl dağıldığına ilişkin sonuçlarını 7 Nisan'da açıklamıştı. Buna göre CHP birinci, AKP ise yaklaşık 3 puan geriden gelerek ikinci partiydi.

PİAR araştırma aynı araştırmanın başka bulgularını bugün kamuoyuyla paylaştı. Kuruluş oylarını AKP ve CHP'ye vereceklerini açıklayan seçmenlere ikinci bir soru daha yöneltti ve AKP ve CHP seçmenine "Bugün seçim olsa" partileri "politikalarını değiştirmezse" seçimlerde oy verip vermeyeceklerini sordu.

AKP seçmeninin verdiği olumlu ve olumsuz yanıtlar arasındaki fark, önümüzdeki seçimlerde AKP yönetiminin güçlü bir iç muhalefetle karşı karşıya kalacağını gösterdi.

AKP seçmeninin yüzde 21,3'ü partisinin, ya da başka bir deyişle Tayyip Erdoğan'ın politikalarını hiç değiştirmeden seçimlere gitmesi halinde AKP'ye oy vermeyeceğini ortaya çıkardı.

Aynı soruya CHP seçmeninin verdiği yanıt ise iki parti seçmeninin partilerinin politikalarını benimseme düzeyleri arasında kayda değer bir fark olduğunu ortaya çıkardı. Sonuçlara göre, CHP seçmeninin yalnızca yüzde 5,8'i partiye oy vermek için politikalarında köklü değişiklik bekliyor; bu durumda iki parti arasındaki oy farkının -AKP'de bir değişiklik olmadığı takdirde- yüzde 20 düzeyine çıkabileceği görülüyor.

PİAR nisan araştırması sonuçları

8 Nisan'da açıklanan PİAR Türkiye siyasi gündem araştırması sonuçlarına göre, o gün seçim olsa CHP yüzde 35,3, AKP, yüzde 32,4, MHP yüzde 9, DEM Parti yüzde 8,4, İYİ Parti yüzde 5,2,  Zafer Partisi yüzde 3,8, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,6, diğerleri yüzde 3,2 oyla sıralanıyordu.

