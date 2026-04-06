ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.04.2026 10:41 6 Nisan 2026 10:41
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.04.2026 11:56 6 Nisan 2026 11:56
Okuma Okuma:  1 dakika

4 Nisan etkinliğinde gözaltına alınan Sebahat Tuncel ve 3 kişi serbest bırakıldı

Gözaltına alınanlara emniyet sorgusunda, Abdullah Öcalan’ın fotoğrafını neden taşıdıkları ve polise neden direndikleri soruldu.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: MA

Abdullah Öcalan'ın 77'inci yaş günü nedeniyle düzenlenen piknikte gözaltına alınan Sebahat Tuncel ve 3 kişi serbest bırakıldı.

Demokratik Kurumlar Platformu'nun çağrısıyla dün Kanarya Sahili'nde gerçekleşen etkinlikte Abdullah Öcalan'ın posterinin açılması nedeniyle polis müdahalede bulundu. Evrensel'in aktardığına göre Abdulkerem Kuzu, Livan Orman ve Ünal Eröz darp edilerek gözaltına alındı.

Sebahat Tuncel'in de hemen ardından gözaltına alındığı, muayene için Küçükçekmece bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldükten sonra ifadesi alınmadan hastaneden serbest bırakıldığı öğrenildi.

3 kişi hakkında ise, "örgüt propagandası yapmak" ve "memura mukavemet" iddialarıyla işlem yapıldı.

Emniyette, Abdullah Öcalan’ın fotoğrafını neden taşıdıkları, polislerin fotoğrafı indirirken neden polise direndikleri soruldu.

İfade işlemlerinin ardından 3 kişi hastaneye sevk edilerek, serbest bırakıldı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Sebahat Tuncel Abdullah Öcalan çözüm süreci barış ve demokratik toplum süreci
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git