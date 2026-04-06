4 Nisan etkinliğinde gözaltına alınan Sebahat Tuncel ve 3 kişi serbest bırakıldı

Abdullah Öcalan'ın 77'inci yaş günü nedeniyle düzenlenen piknikte gözaltına alınan Sebahat Tuncel ve 3 kişi serbest bırakıldı.

Demokratik Kurumlar Platformu'nun çağrısıyla dün Kanarya Sahili'nde gerçekleşen etkinlikte Abdullah Öcalan'ın posterinin açılması nedeniyle polis müdahalede bulundu. Evrensel'in aktardığına göre Abdulkerem Kuzu, Livan Orman ve Ünal Eröz darp edilerek gözaltına alındı.

Sebahat Tuncel'in de hemen ardından gözaltına alındığı, muayene için Küçükçekmece bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldükten sonra ifadesi alınmadan hastaneden serbest bırakıldığı öğrenildi.

3 kişi hakkında ise, "örgüt propagandası yapmak" ve "memura mukavemet" iddialarıyla işlem yapıldı.

Emniyette, Abdullah Öcalan’ın fotoğrafını neden taşıdıkları, polislerin fotoğrafı indirirken neden polise direndikleri soruldu.

İfade işlemlerinin ardından 3 kişi hastaneye sevk edilerek, serbest bırakıldı.

(AB)